Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό, Αττική Οδό - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Μία ακόμη δύσκολη Δευτέρα για του οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση από το πρωί στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), κυρίως στο τμήμα από το ύψος της Λ. Αθηνών έως και την Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στο κέντρο της πόλης, στην Κηφισίας, τη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο ενημέρωσης κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται: