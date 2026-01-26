Δύο τροχαία ατυχήματα σε λίγες ώρες στην Ηλεία - Στο νοσοκομείο 19χρονος

Δύο τροχαία ατυχήματα σε διάστημα μερικών μόλις ωρών σημειώθηκαν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στο νομό Ηλείας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 19χρονου.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέραςστον δρόμο από την Αμαλιάδα προς τα Σαβάλια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 19χρονος οδηγός, κινούμενος με κατεύθυνση προς τα Σαβάλια, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, προσκρούοντας με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελιές. Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς ο οδηγός είχε απεγκλωβιστεί.

Το δεύτερο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου–Ολυμπίας, λίγο πριν τα φανάρια της Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με το patrisnews, ο οδηγός λευκού βαν, το οποίο κινούνταν επί της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Πάτρα, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το βαν εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε δεξιά στη βοηθητική οδό.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι τη στιγμή του ατυχήματος δεν διερχόταν άλλο όχημα από το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Πύργου, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

