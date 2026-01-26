Κίνηση τώρα: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στον Κηφισό με έναν τραυματία - Κομφούζιο στην άνοδο

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου στην άνοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ένα Ι.Χ συγκρούστηκε με μηχανή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής.

Ως εκ τούτου στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση με την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού να είναι απροσπέλαστη και τους οδηγούς να είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους.

Δείτε την κίνηση στους δρόμους: