Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο μετά τις 14.00, στην λεωφόρο Κνωσσού, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με την υγεία του να βρίσκεται εκτός κινδύνου καθώς τα τραύματα του ήταν ελαφριά.

Για το περιστατικό κλήθηκε και η αστυνομία όπου βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει το ατύχημα και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

