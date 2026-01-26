Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, στην λεωφόρο Κνωσσού προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο μετά τις 14.00, στην λεωφόρο Κνωσσού, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με την υγεία του να βρίσκεται εκτός κινδύνου καθώς τα τραύματα του ήταν ελαφριά.
Για το περιστατικό κλήθηκε και η αστυνομία όπου βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει το ατύχημα και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
