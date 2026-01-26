Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, στην λεωφόρο Κνωσσού προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή

Newsbomb

Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο μετά τις 14.00, στην λεωφόρο Κνωσσού, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με την υγεία του να βρίσκεται εκτός κινδύνου καθώς τα τραύματα του ήταν ελαφριά.

Για το περιστατικό κλήθηκε και η αστυνομία όπου βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει το ατύχημα και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τα επόμενα 24ώρα - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Επιφυλάσσεται για την πρόταση της κυβέρνησης επί του ζητήματος της ψήφου των αποδήμων

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο» των συνόρων – Πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

16:52LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Η έμμεση αναφορά της πρώην «spice girl», Mel C στο «σκάνδαλο Μπρούκλιν»

16:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Κατατίθεται πρόταση για επιστολική ψήφο σε όσους εκλογείς βρίσκονται εκτός Ελλάδας

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ: Πότε μπορούν οι πράκτορες να πυροβολήσουν

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK, Σάκοτα: «Ελάτε στο γήπεδο! Μόνο έτσι θα έχουμε ρόλο στην επόμενη μέρα του μπάσκετ»

16:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ογκολογία στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας - Αφορά το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος που σκαρφάλωσε live σε πύργο 500 μέτρων αποκάλυψε το «ντροπιαστικό» ποσό που πήρε

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ