Λαμία: Έκλεψαν τα ψώνια από μίνι μάρκετ και παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο

Ληστεία που παραλίγο να εξελιχθεί και σε τροχαίο, καταγράφηκε στη Λαμία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν δύο άνδρες, αφού έφυγαν με τις σακούλες τους γεμάτες από 24ωρο σούπερ μάρκετ, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πήγαν να προκαλέσουν τροχαίο ατύχημα.

Αρχικά, δύο Ρομά, εισήλθαν στο κατάστημα και ψώνισαν μπύρες και τσιγάρα αξίας 50 ευρώ. Κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης γύρισε για δευτερόλεπτα για να φέρει ένα προϊόν και οι δράστες άρπαξαν τις δύο σακούλες και βγήκαν βιαστικά χωρίς να πληρώσουν.

Έξω από το σούπερ μάρκετ, είχαν παρκάρει το αυτοκίνητο τους, στο οποίο μπήκαν βιαστικά πριν τους προλάβει ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έβαλαν μπροστά να φύγουν χωρίς όμως να ελέγξουν αν κινούνταν άλλα αυτοκίνητα στην πιο πολυσύχναστη είσοδο - έξοδο της πόλης.

Αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Στυλίδα με οικογένεια μέσα σε αυτό, φρέναρε απότομα κι ευτυχώς απέφυγε τη σύγκρουση, ενώ έτερο όχημα που ερχόταν προς Λαμία, αναγκάστηκε να φρενάρει καθώς οι Ρομά, που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ ήταν και μεθυσμένοι, κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα στη βιασύνη τους να απομακρυνθούν.