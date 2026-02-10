Ενιαία Ενίσχυση: Άνοιξε η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις 2024 και 2025

Γιάννης Φιλιππάκος

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε το άνοιγμα του συστήματος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ετών 2024 και 2025 από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 για διορθώσεις ως εξής:

Σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024

  • Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9.
  • Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία, μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData.
  • Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.

Σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025

  • Γεωργοί οι οποίοι κρίθηκαν μη επιλέξιμοι, λόγω μη ταυτοποίησης των σταθερών στοιχείων τους ή του αριθμού ΙΒΑΝ, μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.
  • Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9 ή να καταχωρήσουν ΚΑΕΚ.
  • Κτηνοτρόφοι που έχουν προβεί σε λανθασμένη καταχώρηση της μετακίνησης από τον χειμερινό στάβλο στον θερινό και αντίστροφα μπορούν να διορθώσουν τις ημερομηνίες μετακίνησης.
  • Κτηνοτρόφοι οι οποίοι πληρούν τα παραγωγικά κριτήρια κατανομής επιλέξιμων βοσκοτοπικών εκτάσεων και δεν έχουν αναρτήσει το δικαιολογητικό εξόφλησης τελών βόσκησης.
  • Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.
  • Προσθήκη ή αφαίρεση Μέτρου/Δράσης/Παρέμβασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου.
  • Προσθήκη οικολογικού σχήματος σε επίπεδο αγροτεμαχίου και το απαραίτητο παραστατικό για τους κτηνοτρόφους που έλαβαν κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση στο ECO 5 ή ECO 7 ή ECO 9.
  • Γεωργοί των οποίων τα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν, μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring), ως κίτρινα έχουν τη δυνατότητα:
    -τροποποίησης της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου εντός των ορίων του,
    -αλλαγής της δηλωθείσας καλλιέργειας. Εξαιρούνται τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην παρέμβαση Π3-70,
    -απόσυρσης/διαγραφής αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring,
    -απόσυρσης/διαγραφής αιτήματος οικολογικού προγράμματος στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring.
  • Γεωργοί οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λόγους άλλους από την καταβολή των ενισχύσεων π.χ. περιπτώσεις της χορήγησης άδειας για την εμπορική δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές και για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου μπορούν να προβούν σε εκπρόθεσμη αίτηση.
  • Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων αγοράς σκευασμάτων ή δακοπαγίδων ή κομποστοποίησης κτλ) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των οικολογικών προγραμμάτων.
  • Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων πώλησης σφαγίων και τιμολογίων πώλησης προϊόντων σε κτηνοτρόφους) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
  • Τέλος, στους γεωργούς οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες, λόγω κληρονομιάς, αγοραπωλησιών ή για άλλους λόγους, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του Ε9 (Περιουσιακή Κατάσταση 2026) και καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ΕΑΕ 2025.

Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων

Έτος αιτήσεων 2024

Το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό από τη Δευτέρα 09/02/2026 έως και τη Δευτέρα 16/02/2026, προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων.

Έτος αιτήσεων 2025

Το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό από τη Δευτέρα 23/02/2026 έως και τη Δευτέρα 09/03/2026, προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διορθώσεων θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειμένου μέχρι το Πάσχα του 2026 να καταβληθούν οι ενισχύσεις για τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων

  • Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017
  • Βασική εισοδηματική στήριξη 2025
  • Γεωργοί νεαρής ηλικίας 2025
  • Βασική αναδιανεμητική στήριξη για τη βιωσιμότητα 2025
  • Συνδεδεμένες ενισχύσεις (σκληρό και μαλακό σίτο, κριθάρι) 2025
  • Ειδική ενίσχυση βάμβακος 2025

Μέτρα - Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

  • Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική) 2025.
