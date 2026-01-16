Ευλογιά αιγοπροβάτων: Θανατώθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε ενάμιση έτος

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τη θανάτωση αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς οδηγώντας εκατοντάδες κτηνοτρόφους στην απόγνωση και προκαλώντας μεγάλη ζημιά το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026 θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς 470.274 ζώα.

Επίσης, έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας 7,

Αχαΐας 6,

Δράμας 1,

Ηλείας 3,

Ημαθίας 1,

Καβάλας 2,

Καρδίτσας 3,

Κιλκίς 2,

Λάρισας 2,

Μαγνησίας & Σποράδων 3,

Ξάνθης 9,

Πέλλας 4,

Πιερίας 6,

Ροδόπης 5,

Σερρών 1

και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 2.

«Θανατώθηκε το 10% του ζωικού κεφαλαίου»

Οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση εξαιτίας της επιδημίας της ευλογιάς και ζητούν να δοθεί προς χρήση το εμβόλιο αφού όπως τονίζουν τα μέτρα που έχουν προταθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και εφαρμόζονται πιστά από τους κτηνοτρόφους δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

«Έχει θανατωθεί περίπου το 10% του ζωικού κεφαλαίου σε αιγοπρόβατα» είπε ο Νίκος Παλάσκας, μέλος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, προσθέτοντας ότι υπάρχει χρόνος και τρόπος να αντικατασταθεί το ζωικό κεφάλαιο που θανατώθηκε, σύμφωνα με το thestival.gr.

«Βεβαίως και υπάρχει χρόνος και τρόπος να αντικατασταθεί το ζωικό κεφάλαιο αλλά το θέμα είναι το εξής, πρέπει η επιστημονική κοινότητα να καταλήξει επιτέλους γιατί μας έχει κουράσει πάρα πολύ. Στην αρχή ήμασταν όλοι θετικοί στα μέτρα βιοασφάλειας αλλά από την στιγμή που αυτά απέτυχαν πρέπει άμεσα να πάμε στον εμβολιασμό. Το δεύτερο θέμα, είναι η επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Πως θα γίνει αυτή; Εφόσον ξεμπερδεύουμε με την ευλογιά, να δοθεί ένα χρονικό διάστημα και να πουν, από το τελευταίο κρούσμα της περιφέρειας μετά από δύο μήνες οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να κάνουν ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου» τόνισε ο κ. Παλάσκας προσθέτοντας ότι αυτό το έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε μεταξύ του πρωθυπουργού και των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Οι κτηνοτρόφοι περιμένουν να συνεχιστεί η συζήτηση με την κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι το διάστημα είναι κρίσιμο ειδικά όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους.

«Πρέπει να γίνει η επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους αν μείνουν πολύ καιρό χωρίς ζώα είναι δύσκολο μετά να επιστρέψουν στους στάβλους. Και για αυτό πρέπει, αν θέλουν την ελληνική κτηνοτροφία, να σπεύσουν και να καταλήξουν σε μέτρα. Δηλαδή ή εμβόλιο ή μέτρα προστασίας τα οποία όμως για να εφαρμοστούν όπως χρειάζεται για να εκριζωθεί η ευλογιά πρέπει να βάλουν το χέρι δυνατά στην τσέπη» είπε ο κ. Παλάσκας προσθέτοντας ότι για να μείνουν τα ζώα κλεισμένα στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να τρώνε μόνο ζωοτροφές οι οποίες όπως είπε είναι πανάκριβες.

Η συζήτηση και με τον πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους υπουργούς ήταν σε καλό κλίμα και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παλάσκας «επιτέλους κατάλαβαν το μέγεθος της καταστροφής, όχι της ζημιάς αλλά της καταστροφής και θεωρώ ότι άμεσα θα καταλήξουν. Ευελπιστούμε η άνοιξη να μην έχουμε τα ίδια όπως πέρσι».

