Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

Μία τραγωδία σημειώηκε στην Πιερία, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βροντούς, όπου ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τον άνδρα εντόπισε κρεμασμένο στην αποθήκη του σπιτιού του λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί, ο αδερφός του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης κάνει λόγο για αυτοχειρία, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, έχοντας αποκλείσει προς το παρόν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης