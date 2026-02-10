Η πρώτη δήλωση της βουλευτή Καραγεωργοπούλου στο Newsbomb μετά την ανεξαρτητοποίησή της

Σημαντική κοινοβουλευτική εξέλιξη σημειώθηκε με την απόφαση της μέχρι πρότινος βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Έλενας Καραγεωργοπούλου, η οποία σήμερα γνωστοποίησε στο Προεδρείο της Βουλής την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του κόμματος, συνεχίζοντας τη θητεία της ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Μιλώντας στο Νewsbomb.gr, η κυρία Καραγεωργοπούλου διευκρίνισε ότι η απόφασή της αποτελεί θεσμική επιλογή και αποτέλεσμα διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου, χωρίς η ανεξαρτητοποίηση να συνιστά πράξη αντιπαράθεσης ή προσωπικής σύγκρουσης με την Πλεύση Ελευθερίας.



Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες την οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή, με πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο όλων των εμπλεκομένων.

«Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας της, ασκώντας τον κοινοβουλευτικό της ρόλο με έμφαση στον ουσιαστικό έλεγχο της κυβέρνησης και στη θεσμική συνέπεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανεξαρτητοποίησή της δεν στρέφεται εναντίον του κόμματος με το οποίο εξελέγη, ούτε αφορά πρόσωπα, αλλά συνδέεται αποκλειστικά με τον τρόπο άσκησης της κοινοβουλευτικής ευθύνης.

«Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση», κατέληξε η κ. Καραγεωργοπούλου.

Σημειώνεται ότι μετά την ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί πλέον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα και δεν διαλύεται. Πλέον την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελούν οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξανδρος Καζαμίας, Σπύρος Μπιμπίλας, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.





