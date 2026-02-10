Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Με 5 βουλευτές πλέον το κόμμα

Η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί πλέον οριακό αριθμό βουλευτών, καθώς η Ελένη Καραγεωργοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου αριθμεί πέντε βουλευτές.

Η κυρία Καραγεωργοπούλου ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και ύστερα από αυτή την εξέλιξη, η ΚΟ αριθμεί πλέον 5 βουλευτές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί πλέον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα και δεν διαλύεται.

Πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας παραμένουν οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σπύρος Μπιμπίλας, Αλέξανδρος Καζαμίας, Τζώρτζια Κεφαλά και Ρούσσου Έλλη.

Πάντως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Καραγεωργοπούλου συμμετείχε κανονικά στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, αναρτώντας μάλιστα τις ομιλίες της στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

