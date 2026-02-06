Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία»
Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη
Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε αρχικά στην τραγωδία τη Χίου ασκώντας κριτική και στο Λιμενικό, ενώ σε πολιτικό επίπεδο πρόσθεσε για την Μαρία Καρυστιανού: «Κακώς μίλησε για εισβολείς».
Στη συνέχεια τα πυρά της στράφηκαν κατά της κυβέρνησης. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πείσει ότι έχει σήμερα μεγαλύτερη απήχηση από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Η ΚΟ δεν μαζεύεται με τίποτα, δεν έρχονται οι υπουργοί, κρύβονται. Η χώρα είναι τώρα ακυβέρνητη γιατί έχουμε πρωθυπουργό που κρύβεται. Ηγέτης δεν είναι αυτός που κρύβεται και καίει τους άλλους. Ο ηγέτης βγαίνει μπροστά. Δεν έρχεται στη Βουλή».
Απάντηση σε Γεωργιάδη
Με αφορμή την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη πως αν η ίδια «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι», η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Ο Γεωργιάδης έχει παλαιοπολιτική ρητορική. Είναι υπόλειμμα του ολοκληρωτισμού και του φασισμού. Εγώ δεν είμαι θαυμάστρια του Στάλιν ούτε υπήρξα ποτέ»
Και κατόπιν επανήλθε στην επίθεσή της στην κυβερνώσα παράταξη λέγοντας: «Τρώνε με χρυσά κουτάλια, είναι μια εγκληματική οργάνωση».
«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία», κατέληξε.