Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία»

Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε αρχικά στην τραγωδία τη Χίου ασκώντας κριτική και στο Λιμενικό, ενώ σε πολιτικό επίπεδο πρόσθεσε για την Μαρία Καρυστιανού: «Κακώς μίλησε για εισβολείς».

Στη συνέχεια τα πυρά της στράφηκαν κατά της κυβέρνησης. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πείσει ότι έχει σήμερα μεγαλύτερη απήχηση από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Η ΚΟ δεν μαζεύεται με τίποτα, δεν έρχονται οι υπουργοί, κρύβονται. Η χώρα είναι τώρα ακυβέρνητη γιατί έχουμε πρωθυπουργό που κρύβεται. Ηγέτης δεν είναι αυτός που κρύβεται και καίει τους άλλους. Ο ηγέτης βγαίνει μπροστά. Δεν έρχεται στη Βουλή».

Απάντηση σε Γεωργιάδη

Με αφορμή την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη πως αν η ίδια «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι», η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Ο Γεωργιάδης έχει παλαιοπολιτική ρητορική. Είναι υπόλειμμα του ολοκληρωτισμού και του φασισμού. Εγώ δεν είμαι θαυμάστρια του Στάλιν ούτε υπήρξα ποτέ»

Και κατόπιν επανήλθε στην επίθεσή της στην κυβερνώσα παράταξη λέγοντας: «Τρώνε με χρυσά κουτάλια, είναι μια εγκληματική οργάνωση».

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μετονομαστεί σε Νέα Δικογραφία», κατέληξε.

