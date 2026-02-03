Κωνσταντοπούλου για Άδωνι: «Είναι κότα, τρεις μήνες περιμένω να μου κάνει μήνυση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε δημόσια τις δηλώσεις και τη μήνυση που της κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Kontra Channel. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε στους χαρακτηρισμούς του υπουργού, επισημαίνοντας την προσωπική της στάση απέναντι στις επιθέσεις και τις δηλώσεις που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

Σχετικά με τη φράση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η «Ζωή Κωνσταντοπούλου τσακώνεται με όλους στη Βουλή», η κ. Κωνσταντοπούλου απέφυγε να χρησιμοποιήσει προσβλητικές παρομοιώσεις, επισημαίνοντας τη σημασία του σεβασμού ακόμα και προς τα ζώα. Υπογράμμισε πως η Πλεύση Ελευθερίας έχει ειδικό πρόγραμμα για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, κάτι που αντανακλά και την προσωπική της ευαισθησία.

«Υπάρχουν πολλές λαϊκές ρήσεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυθόρμητα, αλλά αποφεύγω να παρομοιάζω ανθρώπους με ζώα, γιατί θεωρώ ότι προσβάλλω τα ζώα που αγαπάμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη μήνυση που της κατέθεσε ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι ο ίδιος καθυστέρησε να προχωρήσει σε αυτήν, προσθέτοντας με χιούμορ ότι η καθυστέρηση αποδεικνύει δισταγμό. Ωστόσο, απέφυγε να χρησιμοποιήσει παρομοιώσεις με ζώα, αποσύροντας τον χαρακτηρισμό. Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπουργό ότι του αρέσει να προκαλεί με τις ενέργειές του.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως ακροδεξιό πολιτικό με αρνητικές θέσεις σε κρίσιμα ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα. Τον κατηγόρησε για άρνηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων, όπως το Ολοκαύτωμα, το Πολυτεχνείο, τη γενοκτονία στη Γάζα και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Πρόκειται για ένα ακραίο πρόσωπο που δεν δείχνει σεβασμό στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τέτοιες φασιστικές και σεξιστικές συμπεριφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω της δικαστικής οδού.

