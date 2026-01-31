Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έκανε τη μήνυση 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία, τα μεσάνυχτα

Έκανε νύχτα τη μήνυση, 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία για να μην μπορώ να κάνω κι εγώ μήνυση εναντίον της, είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί του Σαββάτου, σχολιάζοντας τη μηνυτήρια αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εις βάρος του.

Πλέον «τον λόγο έχει ο εισαγγελέας», τόνισε ο υπουργός στο Ertnews 105,8 και στους δημοσιογράφους Μάκη Πολλάτο και Ντόνα Δρούτσα.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, ώστε να μην προλάβει ο ίδιος να κινηθεί νομικά, σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί χαρακτηρισμός του ως «δολοφόνου». «Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τη νομική κίνηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Σε πολιτικό επίπεδο, εκτίμησε ότι το ζήτημα των Τεμπών δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περισσότερο εκτεθειμένοι είναι πολιτικοί χώροι που «επένδυσαν» στα Τέμπη για τον σκοπό αυτό και ειδικά η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κ. Βελόπουλος. «Η Κωνσταντοπούλου έχει σοβαρό πρόβλημα», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται καθόλου από το υπό δημιουργία κόμμα, όπως φαίνεται δημοσκοπικά.

Μεταφέροντας τη συζήτηση στα θέματα Υγείας, ο υπουργός χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα του υπουργείου» την έλλειψη περίπου 4.000 νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι αν το σύστημα ενισχυόταν με αυτόν τον αριθμό «θα ανέπνεε». Όπως είπε, το επόμενο διάστημα η πολιτική ηγεσία θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται το φαινόμενο υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να μην αποδέχονται τελικά τις θέσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του «βραχιολιού» στα Τμήματα Επειγόντων, κάνοντας λόγο για «επανάσταση» στη λειτουργία των νοσοκομείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το σύστημα θα επεκταθεί σε ακόμη 100 νοσοκομεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής, στοιχείο που –όπως τόνισε– θα επηρεάζει και την επιλογή νοσοκομείου.

