Γεωργιάδης: Δέχθηκε στο γραφείο του μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τον έχουν χαρακτηρίσει δολοφόνο

Ανοιχτό διάλογο, παρά το τεταμένο κλίμα, επέλεξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, συναντώντας απεργούς του ΕΣΥ που συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο.

Ο υπουργός σχολίασε την έντονη κριτική που δέχεται από έντυπα του χώρου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η θεσμική του ιδιότητα επιβάλλει να ακούει κάθε πολίτη. «Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν, όσο κι αν διαφωνούμε», υπογράμμισε, δίνοντας έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας ακόμη και υπό συνθήκες έντονης αμφισβήτησης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους «Εργατική Αλληλεγγύη» στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο….εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε με όσα λέει.

Διαβάστε επίσης