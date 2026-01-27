Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτησή της»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού, για το γεγονός ότι επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την επερχόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «εντελώς ακροδεξιά» την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει με ποτάμια αίματος» τέτοιους χαρακτηρισμούς και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να εκστομίζονται τόσο εύκολα κατηγορίες όπως εθνική προδοσία». Επανέλαβε ότι από την αρχή είχε επισημάνει πως, εάν η κυρία Καρυστιανού επιλέξει καθημερινή πολιτική τοποθέτηση, «θα κάνει καλό σε εμάς», αλλά πρόσθεσε ότι ο λόγος της φέρει «ακροδεξιό πρόσημο». Αναφερόμενος ειδικά στην τελευταία ανάρτηση, τόνισε: «Έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε, αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά».

Ο υπουργός αναφερόμενος στη στάση του για τη Συμφωνία των Πρεσπών υπενθύμισε ότι «εγώ που ήμουν στα κάγκελα και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης».

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι τι «εάν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί και στην πραγματικότητα οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές είναι η εξωτερική πολιτική».

Αναρωτήθηκε δε αν «υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά με την Τουρκία, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο; Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη».

Χαρακτήρισε «μπούρδα» τις κατηγορίες κατά του Γεραπετρίτη και του Μητσοτάκη λέγοντας ότι «το να τους κατηγορούμε γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα. Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως. Πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα. Δεύτερον της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά» συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Γεωργιάδης.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι «θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει».

Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι η ΝΔ στις εκλογές του 2027 θα συγκεντρώσει ποσοστό 40%, προσθέτοντας ότι «με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να είναι στο ίδιο δωμάτιο με τον κ. Μητσοτάκη, τον βλέπει στην εκκλησία και δεν του λέει καλή χρονιά. Συγκυβέρνηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει. Πρωθυπουργός από τη ΝΔ που δεν θα είναι νικητής των εκλογών, ο Μητσοτάκης, δεν θα υπάρξει. Άρα όταν πας στην κάλπη πρέπει να επιλέξεις αν θα έχεις κυβέρνηση ή χάος».