Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

Η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει γνωστό ποια θέματα πρόκειται να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της συνάντησης τους, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς όπως τόνισε «είναι μείζονος εθνικής σημασίας».

Με ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες» ενώ τόνισε ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτηση της:

«Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα".

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ' αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

