Ελληνοτουρκικά: Ποιες ημερομηνίες κυκλώνουν Αθήνα και Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ελλάδα και Τουρκία αναζητούν μια ημερομηνία που να βολεύει και τους δύο ηγέτες προκειμένου να επανέλθει ο δίαυλος επικοινωνίας που έχει διακοπεί το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και από την πλευρά του Τούρκου προέδρου υπάρχει πρόθεση να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό κάτι που χρονικά τοποθετείται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Από την πλευρά της Τουρκίας αναζητούν ημερομηνία εντός του Φεβρουαρίου πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού.

Την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντός του Φεβρουαρίου την ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος όμως εξακολουθεί να κινείται με εμπρηστικές δηλώσεις περί επίλυσης συνολικά όλων των θεμάτων του Αιγαίου.

«Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου» και «να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εσωτερικής πολιτική» ήταν οι ακριβείς δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ.

Οι αιχμές προς την ελληνική πλευρά και οι αναφορές του κ. Φιντάν δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει ψηλά τον πήχη των διεκδικήσεών της. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σε αυτό το timing να μην ρίξει λάδι στη φωτιά, αλλά υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές από τις οποίες η Αθήνα δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Φιντάν εντάσσονται στη σταθερή επιδίωξη της Άγκυρας για μια ολιστική προσέγγιση, μια «λύση-πακέτο» που περιλαμβάνει το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων στο Αιγαίο από την αποστρατικοποίηση των νησιών μέχρι τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες». Πρόκειται για μια γραμμή που η Αθήνα έχει επανειλημμένως απορρίψει, επιμένοντας ότι μοναδική διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Την ίδια ώρα από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για κωμικοτραγικά πρωτοσέλιδα τα οποία αναφέρουν ότι δήθεν «ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές για να μοιράσει το Αιγαίο».

«Είναι θλιβερό πραγματικά να λέγονται τέτοια πράγματα, γιατί, στο τέλος της ημέρας, κάνουν κακό στη χώρα, όχι στην Κυβέρνηση», σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και προσθέτουν ότι η Κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες από εμάς, αναγνωρίζει και μιλάει μόνο για μία διαφορά με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Με την Τουρκία μας χωρίζει μόνο μία διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου. Η επέκταση δεν είναι ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε ή να διαπραγματευτούμε. Είναι ένα δικό μας δικαίωμα, που δεν θα το βάλουμε, όπως και κανέναν κυριαρχικό δικαίωμα ή κανένα ζήτημα κυριαρχίας, ούτε στο τραπέζι ούτε στο ζύγι. Οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για την οποιαδήποτε «ενδοτικότητα», είμαστε εμείς ως Κυβέρνηση.

Γιατί είμαστε η Κυβέρνηση που κατοχύρωσε τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ζητούμενο δεκαετιών το οποίο κάναμε πράξη, με τη σφραγίδα της Ευρώπης.

Είμαστε η Κυβέρνηση που μεγάλωσε τη χώρα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια.

Είμαστε η Κυβέρνηση που υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο.

Είμαστε η Κυβέρνηση των συμφωνιών με τη Chevron, με την ExxonMobil.

Είμαστε η Κυβέρνηση των Rafale, της Belharra, των F-35 και των αναβαθμισμένων F-16».

Μάλιστα όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη «δεν δεχόμαστε μαθήματα ψευτοπατριωτισμού από οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης ή από επισπεύδοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

