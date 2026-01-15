Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν τον Φεβρουαρίο – «Κοιτάμε ημερομηνίες»

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως τόνισε σήμερα (15/01) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Ωστόσο, δεν ανέφερε συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Κοιτάμε ημερομηνίες», είπε ο Φιντάν, σε ερώτηση του ΣΚΑΪ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι «η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι πάντοτε εφικτή», αλλά ισχυρίστηκε πως «Έλληνες πολιτικοί έχουν επί μακρόν χρησιμοποιήσει την Τουρκία για τη δική τους πολιτική σταδιοδρομία», μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η εσωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν αφήνει περιθώρια για την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των χωρών μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξει ισχυρή βούληση για την επίλυση των διμερών ζητημάτων· η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα για να προωθήσει τις σχέσεις», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης