Σκληρή απάντηση Αθήνας στις νέες προκλήσεις Φιντάν: Καθολικά απορριπτέες οι αναθεωρητικές θέσεις

Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες, τονίζουν διπλωματικές πηγές σχετικά με σημερινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας.

Παράλληλα, καθιστούν σαφές πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών.

Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, διαμηνύουν ότι η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία.

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν, από το Βουλή της τουρκικής εθνοσυνέλευσης κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ισχυρίστηκε ότι, η Τουρκία επιθυμεί διάλογο με την Ελλάδα, επαναφέροντας ωστόσο όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις στο τραπέζι.

«Εξακολουθούμε να διατηρούμε τη βούλησή μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα», είπε ο Φιντάν, την ίδια ώρα που ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές θέσεις της Τουρκίας «παραμένουν ακλόνητες». Μιλώντας για το Αιγαίο, ζήτησε εκ νέου «ολιστική προσέγγιση», βάζοντας στο ίδιο πλαίσιο την κυριαρχία νησιών, την αποστρατικοποίηση και όχι μόνο την υφαλοκρηπίδα, όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά.

Όλα τα θέματα στο τραπέζι

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Άγκυρα «εξετάζει όλες τις διαφορές στο Αιγαίο ως σύνολο», επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Όπως είπε στους Τούρκους βουλευτές, το 2026 η Τουρκία θα επιδιώξει νέο κύκλο διαλόγου, όπου «όλα τα ζητήματα θα βρίσκονται στο τραπέζι».

Ανατολική Μεσόγειος και «τουρκική μειονότητα»

Η Άγκυρα έθεσε θέμα «τουρκικής μειονότητας», ενώ ο Φιντάν ζήτησε «δίκαιη κατανομή» στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο σημείο, έσπευσε να υποστηρίξει ότι οι τουρκικές θέσεις ευθυγραμμίζονται με το διεθνές δίκαιο.

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.