Στις 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα οι συνομιλίες για Θετική Ατζέντα μεταξύ των ΥΠΕΞ Ελλάδας – Τουρκίας

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα στην Αθήνα συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβη Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβεως Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.