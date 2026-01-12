Άνοιξε ο δρόμος για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντηση με Ερντογάν - Πότε θα γίνει
Γεραπετρίτης - Φιντάν προετοίμασαν το έδαφος για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν αντίστοιχα, φαίνεται πως φέρνει πιο κοντά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.
Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 16-17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.
Η ημερομονία αυτή θεωρείται ορόσημο καθώς αμέσως μετά ξεκινάει το ραμάζι για τους μουσουλμάνους.
