Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Αθήνας –μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ– επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας χωρίς την Τουρκία

Δημήτρης Δρίζος

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας στην Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, φέρνοντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του διεθνούς ενεργειακού ενδιαφέροντος. Όμως, το βλέμμα της Άγκυρας είναι στραμμένο αλλού: στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που αναδιαμορφώνονται χωρίς την παρουσία της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η τουρκική τηλεόραση για πρώτη φορά προέβαλε πλάνα και δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα επιχειρεί, μέσω του Σταύρου Παπασταύρου, να αποκλείσει την Τουρκία από τα ενεργειακά της περιοχής».

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Αθήνας –μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ– επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας χωρίς την Τουρκία. Οι σχολιαστές της τουρκικής τηλεόρασης χαρακτήρισαν τη σύνοδο «κομβική για την ενεργειακή ισορροπία της περιοχής», επισημαίνοντας πως η Άγκυρα δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη απομόνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα δύο μεγάλα έργα που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη: τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), που ενώνει τα δίκτυα Νότου–Βορρά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, το οποίο όπως σημειώθηκε «αποκλείει έμπρακτα την Τουρκία από τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική».

«Η Τουρκία μένει εκτός όλων των σχεδιασμών και αυτό δεν είναι τυχαίο», ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε αντιταχθεί και στον αγωγό EastMed για τους ίδιους λόγους.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, προετοιμάζεται να υποδεχθεί 25 υπουργούς Ενέργειας και περισσότερους από 400 αξιωματούχους από Ευρώπη και Αμερική. Και αν κάτι δείχνει ήδη το κλίμα των επόμενων ημερών, είναι ότι το ενεργειακό συνέδριο της Αθήνας δεν θα είναι απλώς μια τεχνική συνάντηση, αλλά ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα ισχύος.

