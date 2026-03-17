Εικόνες στα δικαστήρια: Δεν συνιστούν προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει το υπουργείο

Υπόμνημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απέστειλε η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σχετικά με την προσφυγή της Ένωσης Αθέων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η οποία αφορά την παρουσία Ιερών Εικόνων στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί το 2020, με την Ένωση Αθέων να ζητά την απομάκρυνση των εικόνων, επικαλούμενη την προστασία του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβληθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο είχε απορριφθεί με την απόφαση 71/2019 της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με το υπόμνημα (αρ. πρωτ. 18022/Θ2/13.2.2026), η διατήρηση των Ιερών Εικόνων στις δικαστικές αίθουσες δεν συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια μακρόχρονη πρακτική που ανάγεται στην ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους και συνδέεται με την πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα της χώρας, καθώς και με τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί με σαφήνεια από την ελληνική Πολιτεία και επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την παρουσία των Ιερών Εικόνων στους δικαστικούς χώρους.

Τι ισχύει για το μάθημα της Ηθικής

Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρεται και στο ζήτημα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών και της Ηθικής, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις 1749/2019 και 1750/2019 του ΣτΕ.

Σύμφωνα με αυτές, οι μαθητές που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ για όσους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής.

Όπως διευκρινίζεται, τα δύο μαθήματα είναι διακριτά και δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο, με το κριτήριο επιλογής να είναι θρησκευτικό.

Το υπουργείο τονίζει ότι η εφαρμογή του πλαισίου γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.