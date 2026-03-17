Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open
Μία σειρά ανακατατάξεων στο Miami Open ευνόησε τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της απ’ ευθείας από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επρόκειτο αρχικά να αντιμετωπίσει την Ντάλμα Γκάφι, μετά την απόσυρση της Γιούλια Γκράμπχερ, όμως και αυτή η αναμέτρηση ακυρώθηκε λόγω της αποχώρησης της Νο 24 του ταμπλό, Έμα Ραντουκάνου.
Η αλλαγή αυτή ανέβασε τη Σάκκαρη στο Νο 33 του ταμπλό, δίνοντάς της bye στον πρώτο γύρο και εξασφαλίζοντας την απ’ ευθείας παρουσία της στον δεύτερο γύρο.
Στον επόμενο γύρο, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε την Αλίσια Παρκς είτε κάποια qualifier ή lucky loser. Σε περίπτωση νίκης, θα βρει απέναντί της την Κόκο Γκοφ, η οποία κατέχει την 4η θέση του ταμπλό στο Miami Open.
