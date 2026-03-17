Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

Πολλοί το κάνουν ενστικτωδώς, ειδικά κατά την περίοδο των αλλεργιών της άνοιξης ή όταν τα μάτια τους αισθάνονται ξηρά ή ερεθισμένα.

Ωστόσο, οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν ότι το τρίψιμο των ματιών όταν έχετε φαγούρα μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει το πρόβλημα και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει βλάβη στους ευαίσθητους ιστούς των ματιών.

Πώς προκαλείται φαγούρα στα μάτια;

Ο κνησμός στα μάτια συνήθως προκαλείται από ερεθισμό ή φλεγμονή της επιφάνειας του ματιού. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε αλλεργιογόνα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Συνήθεις αιτίες:

Εποχιακές αλλεργίες, όπως η γύρη στην ατμόσφαιρα την άνοιξη

Σκόνη ή τρίχωμα κατοικίδιων ζώων

Ξηροφθαλμία

Μολύνσεις των ματιών

Ερεθισμός από φακούς επαφής

Έκθεση σε καπνό ή ρύπανση

Όταν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τα μάτια, απελευθερώνουν φλεγμονώδεις ουσίες που προκαλούν κνησμό, ερυθρότητα και πρήξιμο.

Γιατί το τρίψιμο των ματιών επιδεινώνει τον κνησμό

Το τρίψιμο των ματιών μπορεί να σας προσφέρει στιγμιαία ανακούφιση, αλλά συνήθως επιδεινώνει το υποκείμενο πρόβλημα.

Όταν τρίβετε τα μάτια σας, ασκείτε πίεση στους ευαίσθητους ιστούς που περιβάλλουν το μάτι. Αυτός ο μηχανικός ερεθισμός μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση ισταμίνης, μιας χημικής ουσίας που εμπλέκεται σε αλλεργικές αντιδράσεις. Η ισταμίνη αυξάνει τη φλεγμονή, η οποία με την σειρά της μπορεί να επιδεινώσει τον κνησμό, την ερυθρότητα και το πρήξιμο.

Με άλλα λόγια, το τρίψιμο των ματιών σας συχνά δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο η φαγούρα οδηγεί σε τρίψιμο και το τρίψιμο σε περισσότερη φαγούρα.

Πιθανοί κίνδυνοι υγεία από το τρίψιμο ματιών με φαγούρα

Αν και το περιστασιακό απαλό τρίψιμο μπορεί να μην προκαλέσει σοβαρή βλάβη, το επαναλαμβανόμενο ή δυνατό τρίψιμο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα οφθαλμικά προβλήματα.

1. Αυξημένος κίνδυνος οφθαλμικών λοιμώξεων

Τα χέρια μεταφέρουν βακτήρια, ιούς και άλλα μικρόβια από επιφάνειες που αγγίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν τρίβετε τα μάτια σας, αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στο μάτι.

Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων, όπως η επιπεφυκίτιδα.

2. Βλάβη στον κερατοειδή

Ο κερατοειδής είναι το διαφανές προστατευτικό στρώμα στο μπροστινό μέρος του ματιού. Το υπερβολικό τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει ή να βλάψει αυτή την ευαίσθητη δομή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τρίψιμο μπορεί να συμβάλει σε γρατζουνιές του κερατοειδούς ή να επιδεινώσει τον υπάρχοντα ερεθισμό.

3. Κερατόκωνος

Το συχνό τρίψιμο των ματιών έχει συνδεθεί με τον κερατόκωνο, μια πάθηση κατά την οποία ο κερατοειδής λεπταίνει σταδιακά και διογκώνεται προς τα έξω σε σχήμα κώνου. Αυτή η παραμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε θολή όραση και αυξημένη ευαισθησία στο φως.

Τα άτομα που τρίβουν τα μάτια τους συχνά, ειδικά όσα έχουν αλλεργίες, μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ή να επιδεινώσουν αυτήν την πάθηση.

4. Σπασμένα αιμοφόρα αγγεία στο μάτι

Η ισχυρή πίεση από το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει ρήξη μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων στην επιφάνεια του ματιού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόκκινες κηλίδες στο λευκό μέρος του ματιού, γνωστές ως υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (υπόσφαγμα).

Ενώ συνήθως είναι ακίνδυνες, αυτές οι κηλίδες μπορεί να φαίνονται ανησυχητικές και να χρειάζονται χρόνο, για να επουλωθούν.

Ασφαλέστεροι τρόποι για την ανακούφιση της φαγούρας στα μάτια

Αντί να τρίβετε τα μάτια σας, οι ειδικοί προτείνουν ασφαλέστερες μεθόδους που βοηθούν στην καταπράυνση του ερεθισμού χωρίς να βλάπτουν το μάτι, όπως:

Χρήση τεχνητών δακρύων για την ενυδάτωση των ξηρών ματιών

Εφαρμογή μιας καθαρής, δροσερής κομπρέσας πάνω από τα κλειστά βλέφαρα

Αποφυγή αλλεργιογόνων, όπως η γύρη ή η σκόνη, όταν είναι εφικτό

Τακτικό πλύσιμο των χεριών για την μείωση της έκθεσης σε μικρόβια

Διαλείμματα από τις οθόνες εάν η καταπόνηση των ματιών συμβάλλει στον ερεθισμό

Για άτομα με αλλεργίες, οι αντισταμινικές οφθαλμικές σταγόνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην μείωση του κνησμού.

Πότε πρέπει να δείτε… οφθαλμίατρο

Ο περιστασιακός κνησμός των ματιών είναι συχνός και συχνά ακίνδυνος. Ωστόσο, τα επίμονα συμπτώματα μπορεί να απαιτούν ιατρική φροντίδα. Επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο εάν εμφανίσετε:

Σοβαρό ή επίμονο κνησμό

Πόνο στα μάτια

Αλλαγές στην όραση

Ευαισθησία στο φως

Πυκνή οφθαλμική έκκριση

Συμπτώματα που δεν βελτιώνονται με βασική φροντίδα

Ένας οφθαλμίατρος μπορεί να εντοπίσει την υποκείμενη αιτία και να συστήσει κατάλληλη θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί το τρίψιμο ματιών με φαγούρα είναι ευχάριστο στην αρχή;

Το τρίψιμο μπορεί προσωρινά να διεγείρει την παραγωγή δακρύων και να δημιουργήσει μια σύντομη καταπραϋντική αίσθηση. Ωστόσο, προκαλεί επίσης φλεγμονή, η οποία συνήθως επιδεινώνει τον κνησμό αργότερα.

Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να σταματήσει γρήγορα η φαγούρα στα μάτια;

Η εφαρμογή μιας δροσερής κομπρέσας πάνω από κλειστά μάτια και η χρήση λιπαντικών οφθαλμικών σταγόνων είναι συχνά αποτελεσματικοί τρόποι, για να καταπραΰνετε τον κνησμό χωρίς να ερεθίσετε περαιτέρω το μάτι.

Συμπέρασμα

Το τρίψιμο ματιών με φαγούρα μπορεί να είναι φυσικό, αλλά συχνά επιδεινώνει τον ερεθισμό και μπορεί ενδεχομένως να βλάψει τις ευαίσθητες δομές των ματιών. Το επαναλαμβανόμενο τρίψιμο μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή, να εξαπλώσει βακτήρια και να συμβάλει σε οφθαλμικές παθήσεις, όπως ο κερατόκωνος.

Η χρήση ασφαλέστερων μεθόδων ανακούφισης (τεχνητά δάκρυα, δροσερές κομπρέσες και αποφυγή αλλεργιογόνων) μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση της φαγούρας χωρίς να διακινδυνεύσετε περαιτέρω βλάβη. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει ή επιδεινώνεται, η συμβουλή ενός οφθαλμιάτρου είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την όρασή σας και τη συνολική υγεία των ματιών σας.

