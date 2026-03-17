Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/03) σε λαϊκή αγορά της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη μία 43χρονη που άρπαξε το πορτοφόλι μίας γυναίκας, το οποίο περιείχε περισσότερα από 1.000 ευρώ και την αστυνομική της ταυτότητα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ αντέδρασαν άμεσα, συνέλεξαν μαρτυρίες και πέρασαν χειροπέδες στη 43χρονη.