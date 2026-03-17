CNN Greece: Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International

Δέκα χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας συμπλήρωσε το CNN Greece, το ψηφιακό Μέσο Ενημέρωσης που λανσαρίστηκε το 2015 από τον Όμιλο DPG Digital Media, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το CNN Greece έθεσε ως στόχο να προσφέρει στο ελληνικό κοινό έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και πολυδιάστατο ενημερωτικό προορισμό, συνδυάζοντας τη διεθνή οπτική και την τεχνογνωσία του CNN με πλούσιο, πρωτογενές ελληνικό περιεχόμενο. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, έχει εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους ψηφιακούς ειδησεογραφικούς προορισμούς στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η επέκταση της συνεργασίας με το CNN International έως το 2035, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του brand στην ελληνική αγορά και τη μακροπρόθεσμη επένδυση του Ομίλου στην ποιοτική ενημέρωση.

Η ανανέωση της συνεργασίας σηματοδοτεί τη μετάβαση του CNN Greece σε μία νέα αναπτυξιακή φάση, με έμφαση:

  • στη video-first στρατηγική, με εμπλουτισμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και διεύρυνση της παρουσίας του brand σε νέα κανάλια διανομής και σημεία επαφής με το κοινό
  • στη δημιουργία καινοτόμων δημοσιογραφικών προϊόντων που συνδυάζουν ενημέρωση, ανάλυση και storytelling
  • στην περαιτέρω ανάπτυξη conferences, forums και on-the-ground εμπειριών, που φέρνουν τον δημόσιο διάλογο πιο κοντά στο κοινό και την αγορά.

Όπως επισημαίνεται από την Τίνα Φερεντίνου - CEO DPG Digital Media Group, «το CNN Greece παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου, επενδύοντας συστηματικά σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και πρωτογενές περιεχόμενο, με στόχο να συνεχίσει να πρωτοπορεί. H επέκταση της συνεργασίας μας με το CNN International επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο οργανισμών και θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη του CNN Greece στην ελληνική αγορά με επίκεντρο την ποιοτική ενημέρωση, την καινοτομία, την εξέλιξη του οπτικοακουστικού περιεχομένου και τα νέα formats».

Mε τη σειρά του ο Κώστας Οικονόμου- Vice President, Content Sales and Strategic Partnerships, CNN International Commercial δήλωσε: «Η μακροβιότητα αυτής της συνεργασίας και η επέκτασή της για τα επόμενα δέκα χρόνια αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας με την DPG Digital Media Group. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο μέλλον για το CNN Greece και να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε το κοινό με πρόσβαση σε ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο σε μια σειρά από ελκυστικές μορφές».

Με σταθερές αξίες, διεθνές κύρος και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, το CNN Greece εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της πορείας του, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη, σύγχρονη και πολυεπίπεδη ενημέρωση.

