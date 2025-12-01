Τουρκικό παραλήρημα: «Ο Δένδιας απειλεί να κλείσει το Αιγαίο με πυραύλους» γράφει η Hurriyet

Έμμεσες απειλές και παραληρηματικούς τίτλους προκαλούν στην Τουρκία τα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για αντιαεροπορική θωράκιση της ελληνικής επικράτειας με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα που βάζουν και πάλι στο στόχαστρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια ότι δήθεν επιδιώκει να «κλείσει» το Αιγαίο με πυραύλους.

Με λογική που θυμίζει χωροφύλακα και διατυπώσεις από τις οποίες εμμέσως προκύπτει η τουρκική αξίωση ότι η Αθήνα δεν δικαιούται να λάβει την παραμικρή απόφαση δίχως την προηγούμενη... έγκριση της Άγκυρας, οι τουρκικές εφημερίδες ανακάλυψαν σήμερα Δευτέρα - έπειτα από σχεδόν τρεις ημέρες- δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας στις οποίες ο Νίκος Δένδιας εξηγούσε το νέο δόγμα αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας που αφορά την υπεράσπιση του θαλάσσιου, του υποθαλάσσιου και του εναέριου χώρου της ελληνικής επικράτειας.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν δήθεν... σχέδιο της Ελλάδας να «κλειδώσει» το Αιγαίο αναπτύσσοντας πυραύλους τόσο σε νησιά όσο και σε βραχονησίδες, υποστηρίζοντας πως είναι «απειλητικές δηλώσεις κατά της Τουρκίας που διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια», όπως γράφει χαρακτηριστικά το πρωτοσέλιδο της Hurriyet.

Το πρωτοσέλιδο της Τουρκικής εφημερίδας Hurriyet που σχολιάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εθνικής Αμύνας, Νίκου Δένδια

«Έκανε δηλώσεις που στοχοποιούν την Τουρκία, ανακοινώνοντας ότι θα αλλάξει ριζικά το αμυντικό δόγμα της χώρας του. Ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί "τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του" και είπε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά», αναφέρει στο πρώτο θέμα της η τουρκική Hurriyet.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Hurriyet:

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Δένδιας έκανε δηλώσεις κατά της Τουρκίας σε εκδήλωση στην Αθήνα τις προάλλες. Υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ο Δένδιας δήλωσε ότι θα αναπτύξουν πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά στο Αιγαίο. Οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια. Πιο πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε εκδήλωση στην Αθήνα, έκανε δηλώσεις που στόχευαν την Τουρκία, ανακοινώνοντας μια ριζική αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος της χώρας του. Ο Δένδιας κατηγόρησε την Τουρκία ως «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του» και δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά. Στην ομιλία του σε εκδήλωση με τίτλο «Η Ελλάδα σε μια παγκόσμια προοπτική» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο Δένδιας επανέλαβε για πρώτη φορά τον ισχυρισμό του ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για τη χώρα του, λέγοντας: «Η Ελλάδα ζει σε μια αντίφαση από τότε που έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952. Η πιο σημαντική απειλή για την Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, προέρχεται από την Τουρκία, ένα άλλο μέλος της συμμαχίας. Η Ελλάδα αμύνεται, ενώ η Τουρκία αποτελεί απειλή». Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα αλλάξουν το δόγμα «ο στρατός προστατεύει τη γη, το ναυτικό προστατεύει τη θάλασσα και τα μαχητικά αεροσκάφη προστατεύουν τον αέρα», σκιαγραφώντας τα περιγράμματα του νέου δόγματος ως εξής:

«Πύραυλοι σε εκατοντάδες νησιά»

«Όπως και πριν, η ναυτική άμυνα του Αιγαίου είναι άσκοπη. Οι νέες φρεγάτες και πολεμικά πλοία είναι πολύ ακριβά για να επιχειρούν σε μια στενή θάλασσα όπως το Αιγαίο και να είναι εκτεθειμένα σε σύγχρονες απειλές. Μπορείτε να καταστρέψετε μια φρεγάτα αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με ένα drone αξίας μερικών χιλιάδων. Γι' αυτό αλλάξαμε εντελώς το δόγμα μας. Το Αιγαίο δεν θα προστατεύεται μόνο από το ναυτικό. Θα προστατεύεται κυρίως από κινητούς πυραύλους που θα είναι διασκορπισμένοι σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, νησιά. Θα αποκλείσουμε το Αιγαίο από την ξηρά (εννοεί τα νησιά). Με αυτόν τον τρόπο, οι ναυτικές επιχειρήσεις δεν θα περιορίζονται σε αυτή τη στενή θάλασσα».

«Έργο ασπίδα του Αχιλλέα»

«Μέχρι τώρα, η αεράμυνα παρεχόταν κυρίως από την πολεμική αεροπορία. Αυτή δεν είναι η σωστή απάντηση. Επιπλέον, είναι πολύ ακριβή. Η αεράμυνα θα παρέχεται κυρίως από αντιαεροπορικά οπλικά συστήματα. Υλοποιούμε το έργο που ονομάζουμε «Αχίλλειος Ασπίδα». Αυτό θα σφραγίσει όχι μόνο τη θάλασσα αλλά και τον αέρα του Αιγαίου». Το έργο «Αχίλλειος Ασπίδα», στο οποίο αναφέρεται ο Δένδιας, στοχεύει στην ανάπτυξη πέντε διαφορετικών τύπων πυραυλικών συστημάτων κοντά στα νησιά του Αιγαίου και στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει ένα σημαντικό μέρος αυτών των πυραυλικών συστημάτων από το Ισραήλ. Η Τουρκία διαθέτει 1 εκατομμύριο drones Ο Δένδιας τόνισε επίσης την πρόοδο της Τουρκίας στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση: «Μέχρι τώρα, το όπλο των στρατιωτών στις χερσαίες δυνάμεις ήταν το τουφέκι. Τώρα, το όπλο των στρατιωτών είναι το UAV. Ο ελληνικός στρατός πρέπει να εισέλθει γρήγορα στην εποχή των UAV. Κάθε στρατιώτης πρέπει να λάβει εκπαίδευση σε UAV. Η χώρα που αποτελεί την πιο ορατή απειλή για εμάς (αναφερόμενος στην Τουρκία) παράγει UAV. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, αυτή η χώρα έχει πάνω από 1 εκατομμύριο UAV σε ετοιμότητα. Σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε το σύστημα κατά των UAV που ονομάζουμε «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάσαμε με επιτυχία σε πραγματικό περιβάλλον μάχης στην Ερυθρά Θάλασσα, σε όλες τις φρεγάτες. Με ορισμένες τροποποιήσεις, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα εναντίον UAV και στην ξηρά. Στόχος μας είναι επίσης να δημιουργήσουμε μια νέα δύναμη 150.000 εθελοντών εφέδρων στρατιωτών. Έτσι, στόχος μας είναι να φτάσουμε τον συνολικό αριθμό των εφέδρων στρατιωτών στους 250.000».

«Αυτό που επιχειρούν να κάνουν μπορεί να προκαλέσει κρίση»

Στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στάθηκε και το CNN Turk σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως οι κινήσεις αυτές της Ελλάδας μπορεί να προκαλέσουν κρίση.

Το πρωτοσέλιδο του CNN TURK με τίτλο «Απαράδεκτες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια: Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους»

«Ο Έλληνας υπουργός εξήγησε τον τρόπο άμυνας από ξηράς: "θα εγκαταστήσουμε πυραυλικά συστήματα όχι σε εκατοντάδες νησιά αλλά σε χιλιάδες νησιά". Αυτά είναι οι δηλώσεις του κυρίου υπουργού», σημείωσε τούρκος δημοσιογράφος.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Λέει λοιπόν πως σε εκατοντάδες νησιά κι αν χρειαστεί σε χιλιάδες νησιά. Αυτό τι σημαίνει… δηλαδή, η Ελλάδα θα έχει ίδια πυραυλικά συστήματα στις 8 νέες φρεγάτες και επίσης θα αναπτύξει πυραύλους σε μεγάλα νησιά που θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, όπως θα έχει πυραύλους και σε βραχονησίδες».

«Η Ελλάδα σχεδιάζει να κλείσει το Αιγαίο»

Παρομοίως και η εφημερίδα Milliyet κάνει λόγο για «Σχέδιο της Ελλάδας να κλειδώσει το Αιγαίο». Σημειώνει δε, πως ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι κινητές συστοιχίες πυραύλων θα αναπτυχθούν στα νησιά του Αιγαίου, δημιουργώντας μια αμυντική γραμμή βασισμένη στα κινητά στοιχεία των νησιών.

«Τόνισε ότι θα ακολουθήσουν μια στρατηγική "κλεισίματος περιοχής", αντλώντας υποστήριξη από τις χερσαίες δυνάμεις», προσθέτει η τουρκική εφημερίδα.

