Τραμπ: Καλά Χριστούγεννα σε όλους «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δείπνο της Παραμονής των Χριστουγέννων στο κλαμπ Mar-a-Lago, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω social media.

Και κατέληξε λέγοντας, ότι: «Οι δασμοί μας έχουν αποφέρει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Είμαστε και πάλι σεβαστοί, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!».

Δείτε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, κατοικία και κλαμπ του στη Φλόριντα.