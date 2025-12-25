Τραμπ και Μελάνια απαντούν στα παιδιά: «Κακό Άγιο Βασίλη δεν θα αφήσω στη χώρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ συνομίλησαν με παιδιά από την κατοικία τους στο Μαρ-α-Λάγκο για πάνω από 20 λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, μιλάει κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με το NORAD στο πλαίσιο της επιχείρησης «Tracks Santa» στο κλαμπ του Mar-a-Lago, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

AP
Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), ξεκίνησε την παρακολούθηση του ταξιδιού του Άγιου Βασίλη την παραμονή των Χριστουγέννων, με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ να συμμετείχε στην 70χρονη παράδοση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ συνομίλησαν με παιδιά από την κατοικία τους στο Μαρ-α-Λάγκο για πάνω από 20 λεπτά, καθώς ήταν καθισμένοι σε πολυθρόνες με χρυσές λεπτομέρειες κοντά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο Τραμπ ρώτησε τα παιδιά τι ήθελαν από τον Άγιο Βασίλη, ενώ παράλληλα επαίνεσε τις πολιτείες που τον ψήφισαν στις εκλογές του 2024 και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση για το ΑΕΠ της χώρας, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα. «Εξαιρετικά νούμερα, εξαιρετικά οικονομικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται και πολύ για αυτά».

Όταν συνομιλούσε με έναν 10χρονο από την Οκλαχόμα, ο Τραμπ του υποσχέθηκε να μην αφήσει έναν «κακό Άγιο Βασίλη» να διεισδύσει στη χώρα και πρότεινε σε ένα κορίτσι 8 ετών από το Κάνσας ότι μια κάλτσα γεμάτη κάρβουνο δεν θα ήταν και τόσο άσχημο δώρο.

Σε ένα άλλο παιδάκι, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι μπορεί ο Άγιος Βασίλης να μην θυμώσει αν δεν του αφήσει μπισκότα, αλλά θα απογοητευτεί και σίγουρα θα του άρεσαν μερικές λιχουδιές, αφού είναι «από τη βαριά πλευρά», όπως είπε χαρακτηριστικά!

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DSq9HE9CYXo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

