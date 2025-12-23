ΗΠΑ: Σημειώθηκε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη ύψους 4,3% - Πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη

Ένας πίνακας πάνω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίζει τον τελικό δείκτη Dow Jones Industrial Average, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025.

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που έφτασε το 4,3% σε ετήσια βάση κατέγραψαν οι ΗΠΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, με σημαντική καθυστέρηση λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών τους προηγούμενους μήνες.

Οι αναλυτές ανέμεναν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υπολόγιζαν σε αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 3,2%, έναντι 3,8% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών MarketWatch και Trading Economics.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, η εκτίμηση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει αύξηση 1,1%, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της κατανάλωσης. Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις υποχώρησαν ελαφρά.

Τα δεδομένα αποτελούν προκαταρκτική εκτίμηση. Δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών λόγω του shutdown, που διήρκησε από 1 Οκτωβρίου έως και 12 Νοεμβρίου, και που είχε ως αποτέλεσμα να αναστείλουν οι υπηρεσίες στατιστικής τη δουλειά τους.

Παρά την αύξηση, οι χρηματαγορές εμφανίζονται ακόμη επιφυλακτικές. Ο αναλυτής της εταιρείας CFRA, Σαμ Στόβαλ, εξήγησε ότι για τη Wall Street μια τόσο ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ σημαίνει ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα έχει έναν ακόμη λόγο να μην μειώσει τα επιτόκια, όπως ήλπιζαν οι επενδυτές ότι θα γινόταν στη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου.