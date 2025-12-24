Τραγωδία στη Χαλκιδική: 7χρονο αγόρι νεκρό σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στη Χαλκιδική, καθώς ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ειδικότερα, περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του συγκρούστηκε μετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε ένας 59χρονος.

Στο αυτοκίνητο της οικογένειας επέβαινε και η 8χρονη αδερφή του αγοριού η οποία δεν τραυματίστηκε αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της περιοχής.

Το επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

