Χανιά: Τροχαίο με εγκλωβισμό στα Δουλιανά - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας (22/12) στα Δουλιανά Χανίων, όταν Ι.Χ.Ε. όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός άνδρα στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

