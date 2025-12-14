Οι «κόκκινες ζώνες» για τροχαία στους δρόμους της Αττικής - Αναλυτικός χάρτης του Newsbomb

Πάνω από 25.000 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής σε 4,5 χρόνια, σύμφωνα με τα δεδομένα του gov.gr

Παύλος Μεθόδιος

Οι «κόκκινες ζώνες» για τροχαία στους δρόμους της Αττικής - Αναλυτικός χάρτης του Newsbomb

Χάρτης σημείων με υψηλή συχνότητα τροχαίων συγκρούσεων στο κέντρο της Αθήνας. 

Καθημερινά στους δρόμους της Αττικής θρηνούμε θύματα, με ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στη Λούτσα, να προκαλεί θλίψη για τον αδόκητο θάνατο ενός 24χρονου νέου τον οποίο παρέσυρε εκτός ελέγχου αυτοκίνητο που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ένας 29χρονος. Την ίδια ώρα εκατοντάδες - ευτυχώς, λιγότερο σοβαρές - συγκρούσεις δεν αναφέρονται καν.

Το οδικό δίκτυο της Αττικής όμως δεν φαίνεται να είναι εξίσου επικίνδυνο παντού, καθώς υπάρχουν ορισμένα σημεία που θεωρούνται «κόκκινες ζώνες», ή αλλιώς «καρμανιόλες», όρος που χρησιμοποιούν οι οδηγοί ανά την Ελλάδα για να περιγράψουν ένα σημείο στο οποίο σημειώνονται πολλά τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο πολλοί διαφωνούν με το πού εντοπίζονται αυτές.

Χάρη στα αναλυτικά γεωχωρικά δεδομένα του gov.gr, το Newsbomb προχώρησε στη χαρτογράφηση των σημείων αυτών του οδικού δικτύου της Αττικής.

Στα δεδομένα που διαθέτει η πλατφόρμα - που έχει υλοποιηθεί από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, και Υποδομών και Μεταφορών - εντοπίστηκαν 26.757 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από την πλατεία Συντάγματος. Σε αυτή την περιοχή ενδιαφέροντος εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Αττικής, καθώς και κάποιες περιοχές στη Βοιωτία και την Εύβοια.

πλατεία-συντάγματος-ακτίνα-50χλμ

Η ακτίνα 50 χιλιομέτρων από την πλατεία Συντάγματος.

Τα δεδομένα που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο αφορούν το διάστημα από τον Οκτώβριο 2020 έως τις 20 Μαΐου 2025, κάτι που σημαίνει ότι περίπου 16 τροχαία ατυχήματα σημειώνονταν κάθε ημέρα στους δρόμους της Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, αλλά αποτελούν συνολικά τις καταγραφές των συγκρούσεων που σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο.

Clusters τροχαίων

Για να εντοπιστούν γεωγραφικά μοτίβα στα τροχαία ατυχήματα χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος για τη γεωχωρική ομαδοποίηση των περιστατικών. Τα τροχαία ατυχήματα που βρίσκονταν εντός 50 μέτρων το ένα από το άλλο ομαδοποιήθηκαν, και θεωρήθηκαν ως clusters αν υπήρχαν τουλάχιστον 10 περιστατικά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για την καλύτερη οπτικοποίηση των δεδομένων και για τον καθαρισμό των λάθος καταχωρημένων στοιχείων διαγράφηκαν τα clusters εκτός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και των Μεσόγειων.

Τα χειρότερα σημεία του οδικού δικτύου

Τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, με μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με τα δεδομένα του gov.gr έχουν καταγραφεί στο κέντρο της Αθήνας. Στη Βασιλίσσης Σοφίας εντοπίζεται μία μεγάλη ομάδα άνω των 100 τροχαίων ατυχημάτων στη συμβολή της κεντρικής αυτής οδού με την Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων.

Επίσης στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα από την Ομόνοια έως τη διασταύρωση της Αλεξάνδρας με την Πατησίων, εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των συγκρούσεων - που έχει συμβεί τόσο συχνά στο ίδιο σημείο ώστε να ομαδοποιηθεί - εντοπίζεται σε διασταυρώσεις, καθώς εκεί υπάρχουν περισσότερα πιθανά σημεία σύγκρουσης μεταξύ των οχημάτων και των πεζών. Όμως δεν περιορίζονται μόνο εκεί.

Ένα τέτοιο σημείο εντοπίζεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βουλιαγμένης και στην Αθηνών-Σουνίου.

Στην παραλιακή λεωφόρο της αθηναϊκής ριβιέρας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μετά τη στροφή στη γέφυρα της Πικροδάφνης, βρίσκεται ένα φανάρι για πεζούς και η οδός Εθνάρχου Μακαρίου, όπου μόνο εξέρχονται οχήματα από την Ποσειδώνος. Στο σημείο αυτό έχουν σημειωθεί 27 τροχαίες συγκρούσεις στα 4,5 χρόνια καταγραφών.

Επίσης, κοντά στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Κωνσταντίνου Καραμανλή βρίσκονται τρεις ομάδες περιστατικών. Στη διασταύρωση των δύο κεντρικών οδικών αξόνων της νότιας Αθήνας σημειώθηκαν 23 συγκρούσεις, λίγο πριν τη συμβολή τους εντοπίζεται μία ομάδα 51 τροχαίων και στη διασταύρωση με την Καλύμνου άλλα 31 ατυχήματα.

Περίπτωση «καρμανιόλας» φαίνεται να είναι και η στροφή της Αθηνών-Σουνίου μετά τη Βάρκιζα, καθώς εκεί σημειώθηκαν 29 τροχαία ατυχήματα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και 20 Μαΐου 2025.

Σχεδόν 7.500 τροχαία στον Δήμο Αθηναίων

Ο μεγαλύτερος αριθμός τροχαίων στο πολεδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας εντοπίζεται – ως ήταν αναμενόμενο – στο πολυπληθέστερο και στον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της, τον Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου το 35% των τροχαίων συγκρούσεων στην Αθήνα σημειώθηκαν εκεί, ενώ ακολουθεί με μεγάλη διαφορά ο Πειραιάς, η Γλυφάδα και το Χαλάνδρι.

Οι Δήμοι με τον μικρότερο αριθμό τροχαίων συγκρούσεων ήταν αυτός της Αγίας Βαρβάρας (53 περιστατικά) και Πετρούπολης (86 περιστατικά).

Χρονοσειρά τροχαίων

Οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχής της Αττικής παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές ανά τους μήνες των τελευταίων πέντε ετών. Στους μήνες της δεύτερης (και μακρύτερης) καραντίνας από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021, οι συγκρούσεις παρέμειναν μεταξύ 300 και 450 ανά μήνα.

Σε όλο το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών τα τροχαία ατυχήματα δεν έπεσαν κάτω των 300 και δεν ξεπέρασαν τα 600 ανά μήνα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι τον Αύγουστο, πιθανώς ως άμεσο αποτέλεσμα της «φυγής» των αδειούχων από την Αττική, τα τροχαία μειώνονται σημαντικά.

Τάση μείωσης στους θανάτους

Η κατάσταση όμως στους δρόμους της Αττικής παρότι φαίνεται εξαιρετικά ζοφερή, με φρικτά τροχαία δυστυχήματα να στοιχίζουν καθημερινά ζωές ανθρώπων, τα δεδομένα δείχνουν ότι έχει σημειωθεί μία βελτίωση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, η εικόνα στους αττικούς δρόμους ήταν σαφώς χειρότερη τις προηγούμενες δεκαετίες, με το 2007 να χάνει τη ζωή του, κατά μέσο όρο, πάνω από ένας άνθρωπος την ημέρα στην άσφαλτο.

Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε σταδιακά από το 2009, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι στην Αττική, σε 182 το 2014, ενώ από το 2016 και μετά τα θύματα δεν ξεπέρασαν τα 200 ανά έτος.

