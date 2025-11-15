Τροχαίο δυστύχημα στην Παιανία: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λαυρίου

Τα θύματα, ένας ηλικιωμένος άνδρας και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Facebook/Δημητρης Γιαννακοπουλος Δημητροπουλος
Νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου, που συγκρούστηκε με άλλο όχημα λίγο μετά τις 10:15 το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία.

Τα θύματα, ένας ηλικιωμένος άνδρας και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λ. Λαυρίου και Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

