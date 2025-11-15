Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στον Κηφισό, με έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κινούνταν με το όχημά του στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West.

Εκεί, από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε κράνος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

