Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα του 42χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στον Κηφισό, με έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτα να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος κινούνταν με το όχημά του στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του εμπορικού κέντρου River West.
Εκεί, από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με φορτηγό.
Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε κράνος. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.
