Κομισιόν: Στα σκαριά πενταετές σχέδιο με αυστηρότερους όρους για την μετανάστευση

Το νέο σχέδιο για τη μετανάστευση αναμένεται να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο

Newsbomb

Κομισιόν: Στα σκαριά πενταετές σχέδιο με αυστηρότερους όρους για την μετανάστευση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία πενταετή αυστηρότερη στρατηγική για το άσυλο και την μετανάστευση επεξεργάζονται στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Euractiv.

H στρατηγική διπλασιάζει τις επιστροφές μεταναστών, ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους και προβλέπει μία ενδεχόμενη αναθεώρηση του οργανισμού της ΕΕ για το άσυλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιο τον Φεβρουάριο, μαζί με την νέα στρατηγική της ΕΕ για τις θεωρήσεις εισόδου (visas), σύμφωνα με πρόσφατη ατζέντα της Επιτροπής που επικαλείται η Euractiv. Να σημειωθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα, αφού οι δύο αυτές πρωτοβουλίες της Κομισιόν είχαν προγραμματιστεί να παρουσιαστούν αυτόν τον μήνα.

Το σχέδιο που έχει δοθεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθορίζει έξι προτεραιότητες: διπλωματία σε θέματα μετανάστευσης, ισχυρά σύνορα της ΕΕ, ένα δίκαιο, σταθερό και ευέλικτο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, επιστροφές και επανεισδοχές, νόμιμες οδοί και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και στρατηγική χρήση των οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με ενισχυμένη επιχειρησιακή υποστήριξη.

Παράλληλα στις Βρυξέλλες συζητούν και θεσμικές αλλαγές. Σύμφωνα με το έγγραφο, η αξιολόγηση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ενδεχόμενη τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του» και να ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του ρόλου του. Άλλοι φορείς της ΕΕ που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση της εξουσιοδότησής τους και αλλαγές στις εξουσίες της Frontex και της Europol αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πέρυσι, οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Συγκεκριμένα προώθησαν νέους κανόνες που εισήγαγαν τα κέντρα επιστροφής για όσους απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου τους και αυστηρότερες διαδικασίες για την επεξεργασία των αιτήσεων.

ougaria-paranomi-metanasteusi.jpg

Η αστυνομία στην Ουγγαρία βλέπει τα ρούχα και τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα. Πηγή: Associated Press

Στην κορυφή της λίστας η διπλωματία στο μεταναστευτικό

Η διπλωματία στο μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή της νέας στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες κατά μήκος των βασικών μεταναστευτικών διαδρομών. Το έγγραφο της Κομισιόν ζητά ρητά τη συστηματική χρήση κινήτρων και μέσων πίεσης – συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων εισόδου, των εμπορικών προτιμήσεων και της χρηματοδότησης από την ΕΕ – για να εξασφαλιστεί η συνεργασία σε θέματα διαχείρισης των συνόρων, επιστροφών και επανεισδοχής.

Επιπλέον οι Βρυξέλλες προγραμματίζουν να εμβαθύνουν τις υφιστάμενες συμφωνίες με χώρες όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία και να επεκτείνουν τη συνεργασία με άλλες χώρες διέλευσης και προέλευσης. Επίσης προωθείται μία πιο συντονισμένη προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών για τις επιστροφές μεταναστών σε χώρες, όπως η Συρία και το Αφγανιστάν.

Τον Οκτώβριο, 20 κυβερνήσεις προέτρεψαν την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την απέλαση παράνομων και εγκληματικών Αφγανών υπηκόων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα παράσχει 620 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της νέας κυβέρνησης της Συρίας κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο έλεγχος των συνόρων κατέχει επίσης σημαντική θέση στα σχέδια της Κομισιόν. Η στρατηγική αναμένεται να υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή των μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής της ΕΕ, την ευρύτερη ψηφιοποίηση των συνοριακών διαδικασιών και την αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών – συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης – για τον έλεγχο της ταυτότητας, την ανάλυση δεδομένων και την επιτήρηση.

Οι επιστροφές εξακολουθούν να αποτελούν κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Η στρατηγική ορίζει τις αποτελεσματικές απομακρύνσεις ως ακρογωνιαίο λίθο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, ζητώντας ταχύτερες διαδικασίες, ισχυρότερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και τη διερεύνηση «καινοτόμων εργαλείων», όπως κέντρα επιστροφής εκτός της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Αττική: Στα «λευκά» η Πάρνηθα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αιφνιδιαστική συνάντηση του Πάπα Λέοντα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης

14:00ME TO N & ME TO Σ

Το σποτ με τον Γιώργο Παπαδάκη είναι ακριβώς… εκεί που έχουμε φτάσει!

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Spentzos Film γιορτάζει τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, καθώς τέσσερις ταινίες του καταλόγου της απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στην 83η απονομή

13:58ΥΓΕΙΑ

Ιδιωτικές δαπάνες υγείας και νέος υγειονομικός χάρτης: Τι ζητούν οι ασθενείς και ο ρόλος της Βουλής

13:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα

13:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Η αποθέωση του «Φάντομ», της ζωντανής ιστορίας της «Ένωσης» - Η παρακάμερα με Μύκονο (βίντεο)

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Έχει κλείσει όλα τα social media της η 16χρονη Λόρα - Αναζητείται πλέον στην Αθήνα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό λόγω ρωσικής επίθεσης

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

13:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

CineFIX στο ΕΜΣΤ: Why Look at Animals? - Σινεμά και συζήτηση για τα δικαιώματα των ζώων

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Στα σκαριά 5ετές σχέδιο με αυστηρότερους όρους για την μετανάστευση – Διπλασιάζει τις επιστροφές

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Επιταχύνεται η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της αγοράς»

13:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 43χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους - Φωτογραφίες και βίντεο

13:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Viagra Boys και Ecca Vandal μαζί με Limp Bizkit στην Πλατεία Νερού

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έρευνα κατά του Χ για τις άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων που δημιουργεί το Grok

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης από το Ιράν: Σοροί νεκρών διαδηλωτών σε μαύρες σακούλες στους δρόμους - Φωτογραφίες και βίντεο

13:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Έχει κλείσει όλα τα social media της η 16χρονη Λόρα - Αναζητείται πλέον στην Αθήνα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μαξίμου - Τι προβληματίζει τους αγρότες κι οδεύουν προς νέα ρήξη με την κυβέρνηση

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

13:17LIFESTYLE

Καινούργιου για αποχώρηση από την εκπομπή λόγω εγκυμοσύνης: «Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

12:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ