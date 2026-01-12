Κομισιόν: Στα σκαριά πενταετές σχέδιο με αυστηρότερους όρους για την μετανάστευση

Μία πενταετή αυστηρότερη στρατηγική για το άσυλο και την μετανάστευση επεξεργάζονται στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Euractiv.

H στρατηγική διπλασιάζει τις επιστροφές μεταναστών, ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους και προβλέπει μία ενδεχόμενη αναθεώρηση του οργανισμού της ΕΕ για το άσυλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιο τον Φεβρουάριο, μαζί με την νέα στρατηγική της ΕΕ για τις θεωρήσεις εισόδου (visas), σύμφωνα με πρόσφατη ατζέντα της Επιτροπής που επικαλείται η Euractiv. Να σημειωθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα, αφού οι δύο αυτές πρωτοβουλίες της Κομισιόν είχαν προγραμματιστεί να παρουσιαστούν αυτόν τον μήνα.

Το σχέδιο που έχει δοθεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθορίζει έξι προτεραιότητες: διπλωματία σε θέματα μετανάστευσης, ισχυρά σύνορα της ΕΕ, ένα δίκαιο, σταθερό και ευέλικτο σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, επιστροφές και επανεισδοχές, νόμιμες οδοί και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και στρατηγική χρήση των οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με ενισχυμένη επιχειρησιακή υποστήριξη.

Παράλληλα στις Βρυξέλλες συζητούν και θεσμικές αλλαγές. Σύμφωνα με το έγγραφο, η αξιολόγηση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ενδεχόμενη τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του» και να ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του ρόλου του. Άλλοι φορείς της ΕΕ που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση της εξουσιοδότησής τους και αλλαγές στις εξουσίες της Frontex και της Europol αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Πέρυσι, οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Συγκεκριμένα προώθησαν νέους κανόνες που εισήγαγαν τα κέντρα επιστροφής για όσους απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου τους και αυστηρότερες διαδικασίες για την επεξεργασία των αιτήσεων.

Η αστυνομία στην Ουγγαρία βλέπει τα ρούχα και τα αντικείμενα που άφησαν πίσω τους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα. Πηγή: Associated Press

Στην κορυφή της λίστας η διπλωματία στο μεταναστευτικό

Η διπλωματία στο μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή της νέας στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες κατά μήκος των βασικών μεταναστευτικών διαδρομών. Το έγγραφο της Κομισιόν ζητά ρητά τη συστηματική χρήση κινήτρων και μέσων πίεσης – συμπεριλαμβανομένων των θεωρήσεων εισόδου, των εμπορικών προτιμήσεων και της χρηματοδότησης από την ΕΕ – για να εξασφαλιστεί η συνεργασία σε θέματα διαχείρισης των συνόρων, επιστροφών και επανεισδοχής.

Επιπλέον οι Βρυξέλλες προγραμματίζουν να εμβαθύνουν τις υφιστάμενες συμφωνίες με χώρες όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία και να επεκτείνουν τη συνεργασία με άλλες χώρες διέλευσης και προέλευσης. Επίσης προωθείται μία πιο συντονισμένη προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών για τις επιστροφές μεταναστών σε χώρες, όπως η Συρία και το Αφγανιστάν.

Τον Οκτώβριο, 20 κυβερνήσεις προέτρεψαν την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την απέλαση παράνομων και εγκληματικών Αφγανών υπηκόων. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα παράσχει 620 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της νέας κυβέρνησης της Συρίας κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο έλεγχος των συνόρων κατέχει επίσης σημαντική θέση στα σχέδια της Κομισιόν. Η στρατηγική αναμένεται να υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή των μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής της ΕΕ, την ευρύτερη ψηφιοποίηση των συνοριακών διαδικασιών και την αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών – συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης – για τον έλεγχο της ταυτότητας, την ανάλυση δεδομένων και την επιτήρηση.

Οι επιστροφές εξακολουθούν να αποτελούν κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Η στρατηγική ορίζει τις αποτελεσματικές απομακρύνσεις ως ακρογωνιαίο λίθο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, ζητώντας ταχύτερες διαδικασίες, ισχυρότερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και τη διερεύνηση «καινοτόμων εργαλείων», όπως κέντρα επιστροφής εκτός της Ένωσης.

