Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους πρόσφυγες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

Μετανάστες σπρώχνουν μια μικρή βάρκα σε ακτή της βόρειας Γαλλίας, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στη Βρετανία, στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Δύο δεκαετίες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο, σύμφωνα με τα σχέδια που θα ανακοινώσει η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ τη Δευτέρα.

Η σημαντική αναδιάρθρωση της πολιτικής ασύλου έρχεται σε μια περίοδο που η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτήσεις ασύλου.

Σύμφωνα με τα σχέδια, τα άτομα στα οποία χορηγείται άσυλο θα μπορούν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο προσωρινά, με τακτική επανεξέταση του καθεστώτος τους, ενώ όσοι προέρχονται από χώρες που θεωρούνται ασφαλείς θα καλούνται να επιστρέψουν σε αυτές. Επί του παρόντος, το καθεστώς πρόσφυγα έχει διάρκεια πέντε ετών, μετά την πάροδο των οποίων τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με το BBC.

Τώρα η υπουργός Εσωτερικών θέλει να μειώσει την αρχική περίοδο από πέντε σε δυόμισι χρόνια, μετά την οποία η ιδιότητα του πρόσφυγα θα επανεξετάζεται τακτικά.

Ταυτόχρονα όμως σχεδιάζεται να επιμηκυνθεί σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόκτηση μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πέντε σε 20 χρόνια.

Η παράνομη μετανάστευση «διαλύει τη χώρα»

Η Μαχμούντ δήλωσε στην εφημερίδα Sunday Times ότι οι μεταρρυθμίσεις «σχεδιάστηκαν ουσιαστικά για να πουν στους ανθρώπους: μην έρχεστε σε αυτή τη χώρα ως παράνομοι μετανάστες, μην επιβιβάζεστε σε πλοία».

Συνέχισε λέγοντας: «Η παράνομη μετανάστευση διαλύει τη χώρα μας», προσθέτοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης να «ενώσει τη χώρα μας».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι η χώρα μας θα γίνει πολύ πιο διχασμένη», δήλωσε στην εφημερίδα.

Η νέα πολιτική του Λονδίνου έχει αντιγραφεί από τη Δανία, όπου μια κυβέρνηση με επικεφαλής τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες έχει θεσπίσει ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Στη Δανία, στους πρόσφυγες χορηγούνται προσωρινές άδειες διαμονής, συνήθως διετούς διάρκειας, και στην πράξη πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ασύλου όταν αυτές λήγουν.

Η νέα προσέγγιση της Μαχμούντ θα αντιμετωπίσει σίγουρα αντιδράσεις από ορισμένους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος.

Ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Μαξ Γουίλκινσον, δήλωσε ότι «είναι σωστό η κυβέρνηση να αναζητά νέους τρόπους για να διορθώσει το άναρχο σύστημα ασύλου που δημιούργησαν οι Συντηρητικοί».

Πρόσθεσε όμως ότι οι Εργατικοί «δεν πρέπει να αυταπατώνται ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν εναλλακτική λύση για την ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε όσους δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ».

Ο Ένβερ Σόλομον, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Προσφύγων, χαρακτήρισε τα σχέδια της κυβέρνησης ως «σκληρά και περιττά» και δήλωσε ότι «δεν θα αποτρέψουν τους ανθρώπους που έχουν υποστεί διώξεις, βασανιστήρια ή έχουν δει μέλη της οικογένειάς τους να σκοτώνονται σε βίαιους πολέμους».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης