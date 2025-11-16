Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους πρόσφυγες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

Επί του παρόντος, το καθεστώς πρόσφυγα έχει διάρκεια πέντε ετών, μετά την πάροδο των οποίων τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας

Newsbomb

Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους πρόσφυγες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

Μετανάστες σπρώχνουν μια μικρή βάρκα σε ακτή της βόρειας Γαλλίας, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στη Βρετανία, στις 6 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Jean-Francois Badias
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο δεκαετίες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο, σύμφωνα με τα σχέδια που θα ανακοινώσει η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ τη Δευτέρα.

Η σημαντική αναδιάρθρωση της πολιτικής ασύλου έρχεται σε μια περίοδο που η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτήσεις ασύλου.

Σύμφωνα με τα σχέδια, τα άτομα στα οποία χορηγείται άσυλο θα μπορούν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο προσωρινά, με τακτική επανεξέταση του καθεστώτος τους, ενώ όσοι προέρχονται από χώρες που θεωρούνται ασφαλείς θα καλούνται να επιστρέψουν σε αυτές. Επί του παρόντος, το καθεστώς πρόσφυγα έχει διάρκεια πέντε ετών, μετά την πάροδο των οποίων τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας, σύμφωνα με το BBC.

Τώρα η υπουργός Εσωτερικών θέλει να μειώσει την αρχική περίοδο από πέντε σε δυόμισι χρόνια, μετά την οποία η ιδιότητα του πρόσφυγα θα επανεξετάζεται τακτικά.

Ταυτόχρονα όμως σχεδιάζεται να επιμηκυνθεί σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόκτηση μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πέντε σε 20 χρόνια.

Η παράνομη μετανάστευση «διαλύει τη χώρα»

Η Μαχμούντ δήλωσε στην εφημερίδα Sunday Times ότι οι μεταρρυθμίσεις «σχεδιάστηκαν ουσιαστικά για να πουν στους ανθρώπους: μην έρχεστε σε αυτή τη χώρα ως παράνομοι μετανάστες, μην επιβιβάζεστε σε πλοία».

Συνέχισε λέγοντας: «Η παράνομη μετανάστευση διαλύει τη χώρα μας», προσθέτοντας ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης να «ενώσει τη χώρα μας».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι η χώρα μας θα γίνει πολύ πιο διχασμένη», δήλωσε στην εφημερίδα.

Η νέα πολιτική του Λονδίνου έχει αντιγραφεί από τη Δανία, όπου μια κυβέρνηση με επικεφαλής τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες έχει θεσπίσει ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Στη Δανία, στους πρόσφυγες χορηγούνται προσωρινές άδειες διαμονής, συνήθως διετούς διάρκειας, και στην πράξη πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ασύλου όταν αυτές λήγουν.

Η νέα προσέγγιση της Μαχμούντ θα αντιμετωπίσει σίγουρα αντιδράσεις από ορισμένους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος.

Ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Μαξ Γουίλκινσον, δήλωσε ότι «είναι σωστό η κυβέρνηση να αναζητά νέους τρόπους για να διορθώσει το άναρχο σύστημα ασύλου που δημιούργησαν οι Συντηρητικοί».

Πρόσθεσε όμως ότι οι Εργατικοί «δεν πρέπει να αυταπατώνται ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν εναλλακτική λύση για την ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε όσους δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ».

Ο Ένβερ Σόλομον, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Προσφύγων, χαρακτήρισε τα σχέδια της κυβέρνησης ως «σκληρά και περιττά» και δήλωσε ότι «δεν θα αποτρέψουν τους ανθρώπους που έχουν υποστεί διώξεις, βασανιστήρια ή έχουν δει μέλη της οικογένειάς τους να σκοτώνονται σε βίαιους πολέμους».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Το Κίεβο συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα - Στις 13:45 η συνάντηση με Μητσοτάκη

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητικός Φιντάν: «Ιστορική παραίσθηση» η μη αποδοχή της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;» - Ο Μητσοτάκης απαντά στις ειρωνείες της αντιπολίτευσης για την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Συνελήφθησαν 1.500 άτομα της Greek Mafia σε έναν χρόνο»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Πήγαινε πίσω, Έλνταρ!»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του πιλότου που άφησε τα παιδιά του να «πετάξουν» το αεροπλάνο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Θα εγκαταλείψουν οι πλούσιοι τη Νέα Υόρκη εξαιτίας του Μαμντάνι; - Τι λένε οι ειδικοί

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν για ανταλλαγή 1.200 αιχμαλώτων πολέμου

09:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του – Πού θα δείτε τη συνέντευξή του

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Εμφάνιση – έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στη Φλόριντα: «Τι όμορφο ζευγάρι»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Ο.Τζ. Σίμπσον: 58 εκατ. δολάρια στον πατέρα θύματος, 30 χρόνια μετά το διπλό έγκλημα

09:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, Προμηθέας – Ολυμπιακός

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Υπέρ της επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας η πλειοψηφία των Γερμανών - Δημοσκόπηση

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν πλήγματα στη Ράφα

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους αιτούντες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική σφραγίδα στον ενεργειακό χάρτη: Τα πέντε κομβικά έργα σε ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες τέλος Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι αλλάζει για τον καταναλωτή μετά την απόφαση της ΕΕ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;» - Ο Μητσοτάκης απαντά στις ειρωνείες της αντιπολίτευσης για την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Εμφάνιση – έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στη Φλόριντα: «Τι όμορφο ζευγάρι»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Με ληστείες – «μαϊμού» έπαιρναν πίσω τον χρυσό και τα διαμάντια από τα θύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ