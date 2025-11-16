Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες

Η μια βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την πηγή.

Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο βάρκες που μετέφεραν 95 μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοικτά της παράκτιας πόλης αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε χτες η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η μια βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την πηγή.

Στην άλλη βάρκα επέβαιναν 69 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων δύο Αιγυπτίων και δεκάδων Σουδανών, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος χωρίς να διευκρινίσει την τύχη αυτών.

