Λιβύη: Δεκάδες μετανάστες «θεωρούνται νεκροί» έπειτα από ναυάγιο στα ανοιχτά της χώρας

Σαράντα δύο άνθρωποι «θεωρούνται νεκροί» μετά το ναυάγιο στις 3 Νοεμβρίου στα ανοικτά των λιβυκών ακτών πλοιαρίου που μετέφερε δεκάδες μετανάστες, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), διευκρινίζοντας ότι επτά άνθρωποι διασώθηκαν.

«Στις 8 Νοεμβρίου οι λιβυκές αρχές διεξήγαγαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά το ναυάγιο φουσκωτού σκάφους», το οποίο μετέφερε 49 μετανάστες (47 άνδρες και 2 γυναίκες) από χώρες της Αφρικής -- το Σουδάν, τη Νιγηρία, το Καμερούν και τη Σομαλία-- , επεσήμανε ο ΔΟΜ.

Το φουσκωτό σκάφος αναχώρησε από την Ζουγουάρα της Λιβύης στις 3 Νοεμβρίου και λίγες ώρες αργότερα, λόγω της κακοκαιρίας, η μηχανή του έπαθε βλάβη με αποτέλεσμα να ανατραπεί και όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, μόνο επτά μετανάστες εντοπίστηκαν ζωντανοί, αφού πέρασαν έξι ημέρες στη θάλασσα.

Το τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγες εβδομάδες έπειτα από άλλα αντίστοιχα ναυάγια στα ανοικτά της Λαμπεντούζα στην Ιταλία και της Σουρμάν στη Λιβύη, υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη μεταναστευτική οδό της κεντρικής Μεσογείου, σημείωσε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Με βάση τα στοιχεία του Missing Migrants Project του ΔΟΜ, ήδη περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη μεταναστευτική οδό από την αρχή του έτους.

