Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον ψευτοϊερέα που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέες πτυχές έρχονται στο φως για την υπόθεση του ψευτοϊερέα, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, με «βιτρίνα» την εκκλησία του στο κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αρχών συγκεντρώνει το εκκλησάκι που βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στα χέρια της οργάνωσης.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το εκκλησάκι δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά σχέδια, αλλά είχε μισθωθεί σε ιδιωτική εταιρεία από το 2012.

Αναλυτικά, το ιστορικό της μίσθωσης έχει ως εξής:

2012: Υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και Εταιρείας ΕΠΕ.

2020: Το συμφωνητικό τροποποιείται. Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραχωρεί στη μισθώτρια εταιρεία το δικαίωμα υπομίσθωσης του χώρου «για χρήση ως παρεκκλήσι – χώρος προσευχής», ενώ αυξάνεται και το ενοίκιο. Υπομισθωτής εμφανίζεται η ΜΚΟ του ψευτοϊερέα «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ».

Μάιος 2025: Η ΓΑΙΑΟΣΕ καταγγέλλει με εξώδικο τη μίσθωση και ζητά τα οφειλόμενα.

Ιούνιος 2025: Η εταιρεία καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της μισθώτριας εταιρείας.

Η θέση του ιδιοκτήτη της εταιρείας

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που είχε αρχικά μισθώσει τον χώρο δηλώνει:

«Τότε, το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μισθωθεί, όχι για εκκλησία, είχε μισθωθεί για χώρο συγκεντρώσεων και τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει και χρόνια που έχω φύγει. Αν άλλαξε κάτι μετά, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι τώρα, το είχαμε βάλει σε αγγελία. Δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει τότε. Είχαμε υπογράψει μέσω δικηγόρου, δεν έρχομαι σε επαφή με τους μεσίτες. Γνώριζα ότι ήταν παπάς, αυτό μόνο. Ούτε θυμάμαι πόσα πλήρωνα ούτε πόσα έπαιρνα. Η εκκλησία τόσα χρόνια που ήταν εκεί πέρα και μίσθωνε δεν είχε αναλογιστεί ποτέ να κάνει κάποια κίνηση; Η εκκλησία».

Καταγγελίες για τη δράση του ψευτοϊερέα

Σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο 46χρονος παρουσιαζόταν ως άνθρωπος που «βοηθούσε τους τοξικομανείς». Σήμερα, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες με ορμητήριο, όπως φαίνεται, το ίδιο του το εκκλησάκι.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος, περίεργες κινήσεις, αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;» αναφέρουν στο Mega κάτοικοι της περιοχής, περιγράφοντας τη συχνή κινητικότητα γύρω από τον χώρο.

Οι Αρχές εξετάζουν αν ο ρασοφόρος εκμεταλλευόταν την «προσφορά» σε άστεγους και χρήστες για να καλύπτει τη διακίνηση ουσιών.

«Εκεί υπάρχουν πολλοί χρήστες και πολλοί άστεγοι που ψάχνουν τα σκουπίδια, αλλά έχω δει πολύ κόσμο να πηδάει τα κάγκελα», καταγγέλλει κάτοικος.

«Πήγα για φαγητό και με έδιωξε»

Πολλοί συμπολίτες που πίστεψαν στις φιλανθρωπικές του προθέσεις δηλώνουν τώρα εξαπατημένοι.

«O αδελφός μου είχε πάρει λάδια, ζυμαρικά και όσπρια... Μου λέει: ακόμα περιμένω, δεν με κάλεσε ποτέ», αναφέρει ένας πολίτης που προσπάθησε να προσφέρει βοήθεια.

Ο κύριος Νίκος, άνεργος το 2022, εξομολογείται πως όταν ζήτησε ένα πιάτο φαγητό, τον έδιωξαν.

«Είχα ένα θέμα, δεν δούλευα για κάποιους μήνες... Γενικότερα έχει ένα ύφος υπεροψίας και έχει καβαλήσει το καλάμι».

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης» – Η πολυτελής ζωή του

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ρασοφόρος προσπαθούσε να μαζεύει χρήματα με κάθε τρόπο, ενώ επιδείκνυε πλούτο και αλαζονεία.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης... Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του... Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα... αφού αποκαλούταν δεσπότης».

Μια γυναίκα που παρακολουθούσε συχνά τις λειτουργίες του, περιγράφει σκηνές που θυμίζουν περισσότερο σόου παρά εκκλησιαστική τελετή.

«Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα... έκανε και εξορκισμούς... Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους...».

Η ίδια γυναίκα καταγγέλλει ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ο χώρος μύριζε χασίς.

«Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή... και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι...».

Η δωρεά των 200.000 ευρώ από Ελληνίδα ομογενή

Το Mega αποκαλύπτει ότι η εκκλησία στη Λιοσίων δημιουργήθηκε χάρη σε δωρεά 200.000 ευρώ από Ελληνίδα ομογενή του Καναδά, η οποία έπασχε από καρκίνο και δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Μάλιστα, ο διαδικτυακός έρανος της οικογένειάς της παραμένει ακόμα ενεργός.

Η «τελετή» με τα δήθεν ιερά λείψανα

Ο ψευτοπαπάς φέρεται να είχε οργανώσει ακόμη και τελετή για την “υποδοχή ιερών λειψάνων”, με συνοδεία φιλαρμονικής μπάντας.

«Είναι από τη Νίκαια η μπάντα... Μοίραζε φαγητό σε 2-3 τοξικομανείς. Και σε μας έδινε χαρτζιλίκι, 30-40 ευρώ κάθε Κυριακή», αναφέρει στο Mega άνθρωπος που βοηθούσε στην εκκλησία.

