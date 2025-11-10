«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα της Λιοσίων

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δράση του ψευτοϊερέα της Αχαρνών, ο οποίος πουλούσε κοκαΐνη και κάνναβη.

Ο 46χρονος ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί από την εκκλησία της Ελλάδος αλλά συνέχιζε να παρουσιάζεται άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών».

Ο κατηγορούμενος ρασοφόρος φέρεται να ομολόγησε πως αποθήκευε ναρκωτικά στην εκκλησία και ισχυρίστηκε πως και ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

Η αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε τον 46χρονο και τον έπεισε να συνεργαστούν. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πως ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Μάλιστα, μιλώντας στο MEGA, κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως ο 46χρονος ανέφερε ότι λύνει μάγια και θεραπεύει τον καρκίνο!

«Από την αρχή μας ”χτύπησε”, πώς πήραν έναν χώρο και τον έκαναν εκκλησία; Πουλούσαν πράγματα, που πουλάνε στα μοναστήρια συνήθως. Είδα ότι ο ιερέας, ήταν μοντέλο, μετά έγινε μάγειρας. Εδώ μαγείρευαν, οι ιερείς έπαιρναν πατάτες από την λαϊκή, είχε κάποιους που μοιράζανε χαρτιά για τις γιορτές και βοηθούσαν. Τον Φεβρουάριο κάνανε γιορτές, ήταν ένα συνονθύλευμα πραγμάτων, καταλάμβαναν τον χώρο, κάνανε περιφορές. Κάποια στιγμή τους σταματήσαν να κάνουν μυστήρια, γιατί κρίθηκαν ότι δεν είναι έγκυρα τα μυστήρια. Στην πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του με καταέβρισε. Γιατί του είπαμε να κατεβάσουν τα μεγάφωνα και αγρίεψε. Τα απογεύματα έλεγε ”ελάτε να σας λύσω τα μάγια και να βοηθήσω τους καρκινοπαθείς”».

«Σου στέλνω άρτο από την Παναγία» - Νέοι διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Νέοι συγκλονιστικοί διάλογοι με πρωταγωνιστή τον ιερέα Youtuber καθώς και την 52χρονη αρχηγό αλλά και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν όλο και περισσότερα για τη δράση τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο είχαν στήσει την επιχείρησή τους.

Στους διαλόγους του ρασοφόρου με τα υπόλοιπα μέλη που εξασφάλισε το MEGA διακρίνονται μεταξύ άλλων ύβρεις, αναφορές σε ναρκωτικά, πελάτες, παραγγελίες ενώ δεν έλειπαν και οι κωδικές ονομασίες. Τα μέλη του κυκλώματος στις μεταξύ τους συνομιλίες «βάπτιζαν» τα ναρκωτικά ως «κεράκι» και «σπρέι» για την κοκαΐνη, ενώ για την κάνναβη χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «καφεδάκι» και «μακαρόνια» για την κάνναβη.

«Αγάπη μου ευχαριστώ. Λοιπόν σου στέλνω ρολόν, ένα σπρέι... και άρτο» είχε γράψει ο ιερέας προς την 52χρονη αρχηγό του κυκλώματος. Σε άλλη περίπτωση η αρχηγός ρωτάει τον ιερέα «τον είδες τον ψηλό;» με τον Youtuber και πρώην μοντέλο να απαντά με θράσος «Ναι και άρτο από την Παναγία, ναι ναι ναι».

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν δήλωσε υπεύθυνος για όλες τις κατηγορίες και φάνηκε να «πήρε πάνω του» τον ηγετικό ρόλο που είχε στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο ενώπιων του ανακριτή αναμένεται να αλλάξει στάση και να υποστηρίξει πως δεν γνωρίζει τίποτα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να εντοπίσουν κι άλλα μέλη του κυκλώματος αλλά και τυχόν «πελάτες» που αγόραζαν ναρκωτικά από την συγκεκριμένη συμμορία.