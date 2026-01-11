Χειροπέδες σε δημοτικό υπάλληλο στο Ηράκλειο: «Πιάστηκε» με 6.000 ευρώ και πλαστογραφημένο έγγραφο

Ο συλληφθείς προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης τρίτου προσώπου, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ

Χειροπέδες σε δημοτικό υπάλληλο στο Ηράκλειο: «Πιάστηκε» με 6.000 ευρώ και πλαστογραφημένο έγγραφο
Χειροπέδες σε έναν υπάλληλο δημοτικής υπηρεσίας πέρασαν το Σάββατο (10/01) αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, μετά από καταγγελία για παράνομες ενέργειες που αφορούν πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία.

Ο συλληφθείς φέρεται να προέβη σε πλαστογράφηση επίσημου εγγράφου, προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπική υπόθεση τρίτου, έναντι χρηματικού ποσού 6.000 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές μαζί με το έγγραφο και σχετικές σημειώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας: «συνελήφθη χθες (10.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο ημεδαπός, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου», καταλήγει.

