Νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αλλαγές στον υπολογισμό των πιστώσεων εκπομπών CO2 για βαρέα οχήματα για την περίοδο 2025

Στοχευμένες αλλαγές στον υπολογισμό των πιστώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα βαρέα οχήματα κατά τις περιόδους αναφοράς των ετών 2025 έως 2029 προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές.

Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν η ετήσια μέση εκπομπή CO2 του στόλου νέων βαρέων οχημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώνεται προοδευτικά ανά πενταετία.

Παράλληλα, επιτρέπουν στους κατασκευαστές να συγκεντρώνουν πιστώσεις εκπομπών όταν οι συγκεκριμένες εκπομπές CO2 των οχημάτων τους βρίσκονται κάτω από την προβλεπόμενη πορεία μείωσης των εκπομπών.

Η προτεινόμενη αλλαγή παρέχει στους κατασκευαστές πρόσθετη ευελιξία, επιτρέποντας σε αυτούς να συγκεντρώνουν περισσότερες πιστώσεις εκπομπών στα χρόνια πριν από το 2030, τις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμόρφωση με τους στόχους στα επόμενα χρόνια.

Για να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, απαιτείται η επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.