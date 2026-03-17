Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Φενέρ και Champions League

Ντέρμπι για το πλεονέκτημα δίνει το βράδυ της Τρίτης (17/03) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται στις 19:45 την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι ρεβάνς Μάντσεστερ Σίτι – Ρέαλ Μαδρίτης, Άρσεναλ – Λεβερκούζεν και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027 18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League 2025-26 20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:30 Novasports 5HD Μπουργκ - Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup 2025-26 21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League 2025-26 21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό 21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Roll Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν Sky Bet EFL League One 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26 23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Διαβάστε επίσης