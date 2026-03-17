Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Φενέρ και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/03).

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντέρμπι για το πλεονέκτημα δίνει το βράδυ της Τρίτης (17/03) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται στις 19:45 την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι ρεβάνς Μάντσεστερ Σίτι – Ρέαλ Μαδρίτης, Άρσεναλ – Λεβερκούζεν και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

Novasports Prime

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Euroleague

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Δανία

Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

18:00

Novasports Start

Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ

UEFA Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports 5HD

Μπουργκ - Τσεντεβίτα Ολιμπία

Eurocup 2025-26

21:00

Novasports 4HD

Παρτίζαν – Ντουμπάι

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μάλαγα – Μπανταλόνα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26

Λεπτό προς Λεπτό

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Pick n Roll

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν

Sky Bet EFL League One 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

