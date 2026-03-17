Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Φενέρ και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/03).
Ντέρμπι για το πλεονέκτημα δίνει το βράδυ της Τρίτης (17/03) ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Champions League, όπου η Σπόρτινγκ υποδέχεται στις 19:45 την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στις 22:00 θα γίνουν οι ρεβάνς Μάντσεστερ Σίτι – Ρέαλ Μαδρίτης, Άρσεναλ – Λεβερκούζεν και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν, με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
Novasports Prime
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
Euroleague
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Δανία
Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
18:00
Novasports Start
Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ
Eurocup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ
UEFA Champions League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:30
Novasports 5HD
Μπουργκ - Τσεντεβίτα Ολιμπία
Eurocup 2025-26
21:00
Novasports 4HD
Παρτίζαν – Ντουμπάι
Euroleague
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μάλαγα – Μπανταλόνα
FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26
Λεπτό προς Λεπτό
21:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n Roll
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν
Sky Bet EFL League One 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
02:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια