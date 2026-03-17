Κόλπος: Τα σουνιτικά κράτη χάνουν την υπομονή τους – Πιέζουν τον Τραμπ να «τελειώσει» το Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Η στρατηγική της Τεχεράνης να επιτίθεται στα κράτη του Κόλπου προκειμένου να τα πιέσει να απαιτήσουν από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να τελειώσουν τον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται ότι επιστρέφει μπούμερανγκ.

Τα δημοσιεύματα στα διεθνή ΜΜΕ ότι τα κράτη στον Περσικό Κόλπο χάνουν την υπομονή τους και θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει με ένα πλήρως ηττημένο Ιράν πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Ήδη έχουν μεταδοθεί πληροφορίες ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν πιέζει τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι να γονατίσει οριστικά το ιρανικό καθεστώς και τις πυραυλικές και στρατιωτικές δυνατότητές του.

Σήμερα νέο δημοσίευμα στο πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι τα σουνιτικά βασίλεια του Κόλπου θέλουν να δουν την Τεχεράνη να υφίσταται αποφασιστική ήττα στον πόλεμο.

«Το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή»

Σύμφωνα με τρεις πηγές από τον Περσικό Κόλπο, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων, τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κηρύξουν πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά πολλά από αυτά προτρέπουν πλέον τους Αμερικανούς να μην σταματήσουν στα μισά του δρόμου και να επιτρέψουν στο Ιράν να απειλεί τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή και κατ’ επέκταση τις οικονομίες τους.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές καθώς και πέντε διπλωμάτες της Δύσης και του αραβικού κόσμου αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο. Σύμφωνα με τρεις από αυτές τις πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να δείξει ότι υπάρχει περιφερειακή υποστήριξη για την πολεμική εκστρατεία, προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την υποστήριξη από το αμερικανικό κοινό.

«Υπάρχει μια ευρεία αντίληψη σε ολόκληρο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα του Κόλπου», λέει ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος γνωρίζει καλά το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση στο Ριάντ.

Στήλη καπνού υψώνεται μετά από επίθεση στην Τεχεράνη

«Έγιναν εχθρός»

Και πρόσθεσε: «Στην αρχή τους υπερασπιζόμασταν και αντιτασσόμασταν στον πόλεμο. Αλλά από τη στιγμή που άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον μας, έγιναν εχθρός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους χαρακτηρίσουμε».

Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσουν το Ιράν με οποιοδήποτε σημαντικό στρατιωτικό οπλισμό ή ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να ενθαρρύνει την Τεχεράνη να κρατάει «όμηρο» τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής κάθε φορά που αυξάνονται οι εντάσεις.

Μια πηγή από τον Κόλπο ανέφερε ότι η κυρίαρχη διάθεση μεταξύ των ηγετών των σουνιτικών βασιλείων ήταν ξεκάθαρη: ο Τραμπ πρέπει να αποδυναμώσει ουσιαστικά τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.

Η εναλλακτική λύση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι τα κράτη του Κόλπου να ζουν υπό τη διαρκή απειλή των Ιρανών. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή όμηρο, τόνισε η ίδια πηγή.

