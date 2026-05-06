Η Duesenberg που οδηγούσε ο Sammy Davis Jr. πάει για πολλά εκατομμύρια

Του Γιάννη Σκουφή

Ένα από τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα κλασικά αυτοκίνητα των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς μια Duesenberg SSJ του 1971 θα περάσει από το «σφυρί» του οίκου Bonhams στα μέσα Ιουνίου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω του παρελθόντος του, καθώς ανήκε στο θρυλικό τραγουδιστή και χορευτή Sammy Davis Jr..

Το συγκεκριμένο αντίτυπο, με αριθμό πλαισίου J-103, έχει διανύσει μόλις 8.444 χιλιόμετρα, στοιχείο που ενισχύει τον συλλεκτικό του χαρακτήρα. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με χειροποίητα χαλύβδινα φτερά και εσωτερικό επενδυμένο με καφέ δέρμα. Η εξωτερική εμφάνιση ξεχωρίζει με το βαθύ μπορντό χρώμα και τις κλασικές λεπτομέρειες, όπως οι εμφανείς πλευρικές εξατμίσεις.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 6.300 κυβικών της Chrysler, εξοπλισμένος με μηχανικό υπερσυμπιεστή Paxton και τετραπλό καρμπιρατέρ. Η απόδοση φτάνει τους 504 ίππους, νούμερο εντυπωσιακό ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα. Για σύγκριση, τα αυθεντικά μοντέλα της δεκαετίας του 1930 απέδιδαν περίπου 320 ίππους.

Το αυτοκίνητο έχει ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός και άκαμπτο άξονα πίσω, ενώ η πέδηση γίνεται με ταμπούρα. Παρά τον ρετρό χαρακτήρα του, πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο για την εποχή του σύνολο.

Δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για την τιμή πώλησης, ωστόσο ανάλογα μοντέλα έχουν φτάσει σε δημοπρασίες ακόμα και τα 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι όταν ήταν καινούργιο, το συγκεκριμένο Duesenberg κόστιζε περίπου 24.500 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 190.000 ευρώ.