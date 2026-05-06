Φοροκίνητρα για brain gain και εργασία στο Δημόσιο

Φοροελάφρυνση 50% για επτά χρόνια στους επαναπατριζόμενους εργαζόμενους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η κυβέρνηση εισάγει φορολογικά κίνητρα για επαναπατρισμό και εργασία στο Δημόσιο με έμφαση εξειδικευους επιστήμονες όπως πανεπιστημιακοί και γιατροί.
  • Το νέο πλαίσιο προβλέπει φορολογική απαλλαγή 50% επί του εισοδήματος για επτά έτη και απαλλαγή από τεκμήρια κατοχής και χρήσης Ι.Χ. για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
  • Το ειδικό καθεστώς φορολόγησης επεκτείνεται πλέον και σε μισθωτούς του δημόσιου τομέα, ενώ εφαρμόζεται σε αιτήσεις από 28/7/2025 και μετά, με ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πλατφόρμας myAADE.
  • Περίπου 8.000 εργαζόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση για επιστροφή στην Ελλάδα, με πάνω από 5.000 ήδη εγκεκριμένες, κυρίως Έλληνες που μετανάστευσαν κατά την περίοδο των μνημονίων.
  • Από το 2020, πάνω από 240 οικονομικά ισχυροί αλλοδαποί και περίπου 1.000 συνταξιούχοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με απαιτούμενη επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ για τους πρώτους.
Κίνητρα επαναπατρισμού θεσπίζει η κυβέρνηση για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό Δημόσιο,όπως αναφέρει η εφημερίδα «Η Καθημερινή», στοχεύοντας κυρίως στην προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων, όπως πανεπιστημιακών και γιατρών.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και δικαιούχοι

Το νέο πλαίσιο προβλέπει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, μεταξύ των οποίων απαλλαγή φόρου για το 50% του εισοδήματος που αποκτάται στη χώρα για επτά έτη, καθώς και απαλλαγή από τεκμήρια κατοχής και χρήσης Ι.Χ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή», τα μέτρα αυτά απευθύνονται τόσο σε Έλληνες που εργάζονταν στο εξωτερικό όσο και σε Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Καθημερινή», με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, σε συνεργασία με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το κίνητρο για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται πλέον και σε φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να εργαστούν ως μισθωτοί στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ έως τώρα αφορούσε αποκλειστικά όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για:
α) Νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.
β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28/7/2025.
γ) Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της φορολογικής διοίκησης κατά την 28/7/2025.

Πώς υποβάλλετε την αίτηση

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), όπου οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα, και στη συνέχεια επιλέγουν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ του ΚΦΕ.

Φορολογικά οφέλη και προϋποθέσεις ένταξης

Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα δικαιούνται μείωση κατά 50% στη φορολόγηση του εισοδήματός τους, ενώ απαλλάσσονται και από τα τεκμήρια που σχετίζονται με την κατοχή και χρήση Ι.Χ. Η σχετική απόφαση καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου κάποιος να ενταχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς.

  • Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
    • Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
    Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, είτε στο ελληνικό Δημόσιο. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.
    • Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Χιλιάδες αιτήσεις για επιστροφή στην Ελλάδα

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, όπως τα παρουσιάζει η εφημερίδα «Καθημερινή», περίπου 8.000 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αίτηση για να εργαστούν στην Ελλάδα, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 έχουν ήδη εγκριθεί. Η πλειονότητα αφορά Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει την περίοδο των μνημονίων και πλέον επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας νέες θέσεις εργασίας με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, εκατοντάδες αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να εργαστούν στη χώρα. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας ελέγχεται επίσης η τήρηση των όρων του προγράμματος, όπως η συνέχιση της απασχόλησης ή τυχόν αλλαγές στην εργασιακή κατάσταση, καθώς και η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Φορολογικά οφέλη που προσελκύουν υψηλά εισοδήματα

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν εύπορους φορολογούμενους, αλλά και συνταξιούχους, οι οποίοι επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Από το 2020, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα, περισσότεροι από 240 οικονομικά ισχυροί αλλοδαποί έχουν εγκατασταθεί φορολογικά στη χώρα, προερχόμενοι κυρίως από το Λονδίνο, αλλά και από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί οφείλουν να πραγματοποιήσουν επένδυση ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ μέσα σε τρία χρόνια και να τη διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 15 ετών. Την ίδια στιγμή, περίπου 1.000 συνταξιούχοι, κυρίως από σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία, έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»

