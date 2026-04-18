Φορολογικές δηλώσεις 2026: Υποβλήθηκαν οι αυτοματοποιημένες - Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έληξε η προθεσμία για την υποβολή προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Υποβλήθηκαν οι αυτοματοποιημένες - Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις
  • Η προθεσμία για την οριστική υποβολή προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων 2026 έληξε στις 16 Απριλίου.
  • Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.
  • Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2025 με έκπτωση 4% έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2026, με πληρωμή φόρου έως 31 Ιουλίου 2026.
  • Έκπτωση 3% δικαιούνται οι δηλώσεις που οριστικοποιούνται μεταξύ 1 Μαΐου και 15 Ιουνίου, ενώ έκπτωση 2% ισχύει για δηλώσεις μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου.
  • Η καταβολή του φόρου εισοδήματος πρέπει να γίνει εφάπαξ για να ισχύουν οι εκπτώσεις.
Έληξε την Πέμπτη 16 Απριλίου η προθεσμία για οριστική υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων 2026. Από τις 17 Απριλίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρούν σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, διορθώνοντας τυχόν λάθη.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να στέλνουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως και τις 15 Ιουλίου.

Τι ισχύει για την έκπτωση 4-3-2% στον φόρο εισοδήματος

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους το διάστημα 1/5 έως 15/6 και έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι το κάνουν το διάστημα 16/6 έως 15/7.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ.

