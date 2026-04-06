ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη φάση των διορθώσεων για να προκαλέσουν νέα εκκαθάριση με χαμηλότερο φόρο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία του Ε9 μέσω της πλατφόρμας myAADE για να προκαλέσουν νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ με πιθανώς χαμηλότερο φόρο.
  • Η μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς εφαρμόζεται αυτόματα όταν υπάρχει σωστή αντιστοίχιση, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί και με τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιουλίου 2026.
  • Συνηθισμένα λάθη όπως ανακριβή τετραγωνικά ή λανθασμένα ποσοστά κυριότητας μπορούν να διορθωθούν μέσω τροποποιητικής δήλωσης για μείωση του φόρου.
  • Όσοι δικαιούνται απαλλαγή ή έκπτωση μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση με το έντυπο Δ500 μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» για επανεκκαθάριση του φόρου.
  • Η νέα εκκαθάριση και η έκδοση διορθωτικού προσδιορισμού φόρου γίνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης ή αποδοχής της αίτησης από την ΑΑΔΕ.
Snapshot powered by AI

Στη φάση των διορθωτικών κινήσεων περνά ο ΕΝΦΙΑ 2026, μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιστρέψουν στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης και να προχωρήσουν σε αλλαγές μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο myAADE.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και, εφόσον από τις μεταβολές προκύψει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση, να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ είχε αναρτήσει τα εκκαθαριστικά στις 15 Μαρτίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, από τις οποίες προέκυψε βεβαίωση φόρου ύψους 2.297.019.848,39 ευρώ σε 6.171.359 φορολογουμένους.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιος ιδιοκτήτης διαπιστώνει μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτήν που ανέμενε, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία του. Ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσα από την εφαρμογή της myAADE να επιλέξει το φορολογικό έτος 2026, να δημιουργήσει δήλωση Ε9 και να διορθώσει στη συνέχεια καταχωρίσεις που αφορούν την περιουσιακή του εικόνα, όπως τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή άλλα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση που η διόρθωση επηρεάζει τον υπολογισμό του φόρου, ακολουθεί νέα εκκαθάριση.

Φέτος, το βασικότερο σημείο ενδιαφέροντος αφορά τη μείωση 50% για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Όπως έχει διευκρινίσει η ΑΑΔΕ η μείωση δόθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση του ακινήτου που δηλώθηκε στο Ε9 με την κύρια κατοικία που είχε δηλωθεί στο Ε1. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτό δεν συνέβη, όπως για παράδειγμα λόγω λάθους ή παράλειψης στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026 χωρίς πρόστιμο έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Αν μετά τη διόρθωση επαληθευτεί η αντιστοίχιση, η μείωση θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση.

Στην ίδια λογική εντάσσονται και άλλα συνηθισμένα λάθη που μπορεί να φουσκώσουν το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ. Ανακριβή τετραγωνικά, λανθασμένη αποτύπωση ποσοστών κυριότητας ή ελλιπής καταγραφή των στοιχείων ενός ακινήτου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να διορθωθούν μέσω της τροποποιητικής διαδικασίας στο Ε9.

Η δεύτερη οδός για όσους θεωρούν ότι δικαιούνται απαλλαγή

Σημειώνεται ότι υπάρχει και δεύτερη οδός για όσους θεωρούν ότι δικαιούνται απαλλαγή, έκπτωση ή επανεκκαθάριση που δεν προκύπτει μόνο από διόρθωση στο Ε9.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ προβλέπει ψηφιακή αίτηση μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» προς την αρμόδια ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ, με συνυποβολή του εντύπου Δ500 και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να εξεταστεί η υπόθεση. Το σχετικό έντυπο Δ500 χρησιμοποιείται ακριβώς για αιτήσεις απαλλαγής, έκπτωσης ή επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Στην πράξη, το νέο ποσό φόρου προκύπτει μόνο αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση και ακολουθήσει νέα εκκαθάριση. Στις υποθέσεις που αφορούν τη μείωση για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, αυτό γίνεται μέσω νέας κεντρικής εκκαθάρισης μετά τη σωστή συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση του φορολογουμένου, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Συνεπώς, για όσους είδαν φέτος στο εκκαθαριστικό τους υψηλότερο ποσό από το αναμενόμενο, το πρώτο βήμα είναι ένας προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων του Ε9. Η δυνατότητα παρέμβασης υπάρχει, και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη οφειλή, αρκεί τα στοιχεία να διορθωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Oι «Φρουροί της Επανάστασης» επιτέθηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη – Τι ισχύει με τη μείωση του αριθμού βουλευτών

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις ανακοινώσεις από το ΥΠΕΝ για το βιομηχανικό ρεύμα

14:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 ρυθμίσεις που κάνω σε κάθε κινητό Android για να αυξήσω την παραγωγικότητά μου

14:27ANNOUNCEMENTS

Η Allwyn ενισχύει τη μάχη κατά του καρκίνου εκσυγχρονίζοντας το νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» – Έργο-πρότυπο που ενισχύει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επισπεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις διαδικασίες, για να υπάρχει καθαρή εικόνα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Επίθεση στις πετροχημικές εγκαταστάσεις South Pars στο Ιράν - Τεχεράνη και Ουάσινγκτον έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, λέει το Reuters

14:15LIFESTYLE

Μαντόνα: Αναβιώνει το «Like A Virgin» στη Βενετία 40 χρόνια μετά

14:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Συνελήφθησαν δύο νεαροί μετά από καταδίωξη - Είχαν αρπάξει αλυσίδα από τον λαιμό 69χρονου

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Αντιμετωπίζετε λάθος τις εποχιακές αλλεργίες: Δείτε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος προς Ελευσίνα - Πληροφορίες για τραυματίες

13:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Aνθρωποειδές ρομπότ επιδεικνύει ταχύτητα και πραγματική δεξιότητα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας έκανε μία μικρή εξυπηρέτηση και επιβραβεύτηκε με… φιλοδώρημα 70.000 δολαρίων

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σελήνη το Artemis II: Aντίστροφη μέτρηση για το ρεκόρ που κόβει την ανάσα

13:43LIFESTYLE

Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ έπειτα από 10 χρόνια

13:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς στις 25 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή – αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου σε ηλικία 48 ετών

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Μάικλ Τζάκσον: Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες του με τρομαγμένα αγόρια και η αγωγή δισεκατομμυρίων

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Μετά από καβγά με τον σύντροφό της «βούτηξε» από τον 4ο όροφο η 27χρονη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass: Οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί το voucher

10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τα τρία SOS για να λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα - Τι λέει από το υπουργείο

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 - «Σας μιλώ από καρδιάς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση, ψεύτης όποιος βουλευτής ισχυρίζεται πως δεν κάνει εξυπηρετήσεις»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος προς Ελευσίνα - Πληροφορίες για τραυματίες

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σελήνη το Artemis II: Aντίστροφη μέτρηση για το ρεκόρ που κόβει την ανάσα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Επίθεση στις πετροχημικές εγκαταστάσεις South Pars στο Ιράν - Τεχεράνη και Ουάσινγκτον έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, λέει το Reuters

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό η καταβολή τους - Οι ημερομηνίες

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

11:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χρηστίδου ή Μάνεσης στην πρωινή ζώνη; Ποιοι «έπεσαν» κάτω από το 5%

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Ιωάννινα - Λέκκας: «Θα συνεχιστούν οι δονήσεις, αλλά δεν ανησυχούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ