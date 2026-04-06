ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

Στη φάση των διορθωτικών κινήσεων περνά ο ΕΝΦΙΑ 2026, μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιστρέψουν στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης και να προχωρήσουν σε αλλαγές μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο myAADE.

Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και, εφόσον από τις μεταβολές προκύψει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση, να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ είχε αναρτήσει τα εκκαθαριστικά στις 15 Μαρτίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, από τις οποίες προέκυψε βεβαίωση φόρου ύψους 2.297.019.848,39 ευρώ σε 6.171.359 φορολογουμένους.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιος ιδιοκτήτης διαπιστώνει μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτήν που ανέμενε, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία του. Ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσα από την εφαρμογή της myAADE να επιλέξει το φορολογικό έτος 2026, να δημιουργήσει δήλωση Ε9 και να διορθώσει στη συνέχεια καταχωρίσεις που αφορούν την περιουσιακή του εικόνα, όπως τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή άλλα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. Σε περίπτωση που η διόρθωση επηρεάζει τον υπολογισμό του φόρου, ακολουθεί νέα εκκαθάριση.

Φέτος, το βασικότερο σημείο ενδιαφέροντος αφορά τη μείωση 50% για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Όπως έχει διευκρινίσει η ΑΑΔΕ η μείωση δόθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση του ακινήτου που δηλώθηκε στο Ε9 με την κύρια κατοικία που είχε δηλωθεί στο Ε1. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αυτό δεν συνέβη, όπως για παράδειγμα λόγω λάθους ή παράλειψης στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026 χωρίς πρόστιμο έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Αν μετά τη διόρθωση επαληθευτεί η αντιστοίχιση, η μείωση θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση.

Στην ίδια λογική εντάσσονται και άλλα συνηθισμένα λάθη που μπορεί να φουσκώσουν το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ. Ανακριβή τετραγωνικά, λανθασμένη αποτύπωση ποσοστών κυριότητας ή ελλιπής καταγραφή των στοιχείων ενός ακινήτου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να διορθωθούν μέσω της τροποποιητικής διαδικασίας στο Ε9.

Η δεύτερη οδός για όσους θεωρούν ότι δικαιούνται απαλλαγή

Σημειώνεται ότι υπάρχει και δεύτερη οδός για όσους θεωρούν ότι δικαιούνται απαλλαγή, έκπτωση ή επανεκκαθάριση που δεν προκύπτει μόνο από διόρθωση στο Ε9.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ προβλέπει ψηφιακή αίτηση μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» προς την αρμόδια ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ, με συνυποβολή του εντύπου Δ500 και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να εξεταστεί η υπόθεση. Το σχετικό έντυπο Δ500 χρησιμοποιείται ακριβώς για αιτήσεις απαλλαγής, έκπτωσης ή επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Στην πράξη, το νέο ποσό φόρου προκύπτει μόνο αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση και ακολουθήσει νέα εκκαθάριση. Στις υποθέσεις που αφορούν τη μείωση για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, αυτό γίνεται μέσω νέας κεντρικής εκκαθάρισης μετά τη σωστή συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση του φορολογουμένου, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Συνεπώς, για όσους είδαν φέτος στο εκκαθαριστικό τους υψηλότερο ποσό από το αναμενόμενο, το πρώτο βήμα είναι ένας προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων του Ε9. Η δυνατότητα παρέμβασης υπάρχει, και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη οφειλή, αρκεί τα στοιχεία να διορθωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια.

